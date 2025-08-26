Un merecido reconocimiento a Afamo en Samertolaméu.

La actividad de Afamo es impagable. Bien lo saben las familias con alguno de sus miembros afectados por el alzhéimer. Ayer la Comisión de Festas de Samertolaméu de Meira quiso tener un detalle con la asociación y le brindó un homenaje y la entrega de una placa.

La mano inocente se cansó de sacar números en la rifa de Tirán

La rifa que organizaba este domingo la Sociedade Deportiva Tirán, aprovechando la celebración de su bandera de traineras casi queda desierta. La mano inocente encargada de sacar el número agraciado se cansó de quitar boletos. Los afortunados o afortunadas no aparecían, en otros casos había quien tenía el número pero el boleto no coincidía con el color... Al final y casi al límite del tiempo reglamentario y después de varios intentos por fin apareció un agraciado. El premio no era poca cosa: dos noches en el Hotel Spa Bienestar de Moaña, con derecho a disfrutar de su Club Termal.

Hay quien empieza a perder la fe cholista

El inicio de liga del Atlético de Madrid no es el que algunos esperaban. Algunos irreductibles colchoneros de la comarca, como el alcalde de Bueu, Félix Juncal, empiezan a perder la fe en su Cholo Simeone. No sabemos si es en serio, si es cosa de las vacaciones o de un calentón por culpa de la ola de calor. ¡Quién sabe!