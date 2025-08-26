El grupo parlamentario del PP sigue sin reunirse en Moaña con la Mesa da Sanidade

A Mesa de Sanidade de Moaña recuerda que desde la alcaldía se dirigieron al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, con el propósito de mantener una reunión con los portavoces de los respectivos grupos parlamentarios con el fin de exponerles el problema que hay en el municipio por la falta de Urgencias Médicas. Conforme a esta solicitud, acudieron a Moaña los portavoces del PSOE y también del BNG, pero el PP aún no lo hizo. Así que desde la alcaldía moañesa se volvió a dirigirse al presidente del Parlamento de Galicia para insistir en que el grupo del Partido Popular sigue sin mostrar interés en acudir a Moaña a hablar con los representantes de la Mesa Local da Sanidade.. «Ni sequera se puxo en contacto con nós, ate o de agora. Mentres a Consellería de Sanidade manteé a nosa vila se urxencias desde o ano 2020, pesar das múltiples iniciativas institucionais, da movilización social e nas poucas reunións mantidas cos distintos concelleiros nos últimos anos, seguimos se ter resposta cerca á pregunta de cando va a volver as urxencias a Moaña?.

Desde la alcaldía de Moaña que ostenta la nacionalista Leticia Santos se pide al presidente del Parlamento de Galicia que medie para que pueda explicar al grupo parlamentario del PP la situación actual y las consecuencias que está teniendo para los vecinos todos los días.

Por otra parte, el día 7 de septiembre se cumplen la número 200 de las concentraciones que tienen lugar en el centro de salud de Moaña para protestar por la retirada de las urgencias, que fueron trasladas al PAC de Cangas con motivo de la pandemia del COVID. Con tal motivo, se realizará una gran manifestación desde Moaña hasta Domaio.