Evacuan a una mujer herida en las rocas de Lagoelas y a dos motoristas accidentados en Pedra Alta y Darbo
La anciana fue llevada por mar hasta la playa de Menduíña y los tres, trasladados al hospital
Suma y sigue en el parte de incidencias en Cangas, que lleva varios días registrando accidentes en viales y playas. Los más recientes, la caída de una mujer en Lagoelas, en el límite de Aldán con Beluso, que obligó a los servicios de emergencias a evacuarla por mar, y de dos motoristas en accidentes casi simultáneos, en Pedra Alta y Darbo. La señora fue trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro con una brecha en la frente, mientras que uno de los motociclistas fue atendido, semiinconsciente, de un golpe en la cabeza y fractura en una pierna, y el otro, de contusiones en el hombro y magulladuras, según la primera valoración de las asistencias.
El accidente de Lagoelas ocurrió pasadas las 8 de la tarde del domingo, al caer una anciana de 78 años –vecina de Madrid y hospedada en Bueu– y golpearse en la cabeza en la zona rocosa del arenal, al que sólo se puede llegar por mar o caminando por estrechos senderos. Esas condiciones obligaron al 112 a movilizar al 061 y otros medios de apoyo, como el grupo municipal de Emerxencias-Protección Civil de Cangas, Policía Local, Guardia Civil y Bombeiros do Morrazo, que optaron por inmovilizarla y evacuarla por mar hasta la playa de Menduíña, donde esperaba la ambulancia que la trasladó al Cunqueiro.
Los siniestros de los motoristas ocurrieron ayer a mediodía. El primero, en Pedra Alta, al colisionar un coche y una moto en la rotonda y quedar el piloto tendido sobre el asfalto, donde fue asistido hasta su traslado al hospital. El segundo, en la Rúa da Granxa, en O Tobal-San Roque, al salirse de la vía un motorista e impactar contra un coche aparcado. Sufrió un golpe en la cabeza y posible fractura de fémur, y fue trasladado al Cunqueiro.
