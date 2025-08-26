Espectáculo de circo de calle en la Praza Massó

El programa «Verán na Rúa» de la Concellería de Cultura de Bueu ofrece hoy un espectáculo vinculado al circo. Se trata de «Circo Cambuche», de Henriko, que representa en clave de tragicomedia la historia de un circo del siglo pasado.

Se trata de una función dirigida a un público familiar y será en el entorno de la Praza Massó, a partir de las 20.30 horas.