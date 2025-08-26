Concierto de homenaje a Pavarotti y Caballé en el puerto de Aldán
La Diputación de Pontevedra organiza hoy, a las 21.00 horas, en el puerto de Aldán un concierto homenaje a Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti. Actuarán Simona Todaro, nieta de Pavarotti, y Montserrat Martí Caballé, hija de la cantante lírica, junto a la soprano gallega Loli Crespo, el barítono Luis Santana y Luis Carbajo al piano.
