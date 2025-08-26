Cangas, cuna de estrenos gallegos

En 2023 protagonizaron el cortometraje «Regresión cero. A noite que todo cambiou», sobre una familia en Galicia afectada por el consumo de drogas. Ahora, Raquel Meleiro y Tony Karra vuelven a trabajar juntos en «Charlie», cuyo estreno tendrá lugar el próximo sábado 30 de agosto en el Auditorio de Cangas a las 20:00 horas. En el evento estarán presentes tanto Meleiro y Karra como parte del equipo técnico y artístico.

Afouteza Filmes, productora de «Charlie» que tiene su sede en Vigo, presenta por primera vez al público este proyecto, donde la sensibilidad y la profundidad emocional sirven como vía para tratar temas humanos desde una perspectiva contemporánea. Los protagonistas de este relato son Tony Karra y Antonio Puga. Completando el elenco están figuras como Flako Estévez, Roni Cassiano, Jose Antonio Quintas, Lino Fervenza, Lorena Durán o Concha del Río. El público que acuda al acto podrá identificar durante la proyección algunos emplazamientos de Moaña como la taberna A de Lino-Alta Taberna en el lugar de A Fraga, además de localizaciones en Cangas y Vigo.

Habrá un photocall previo al visionado y después de él un coloquio con el equipo de «Charlie» con el público. Desde la productora declaran que éste último servirá como un «encuentro abierto que busca acercar el proceso creativo a la ciudadanía».

Sus dos directores ya han trabajado en proyectos en su faceta como actores. Raquel Meleiro ha formado parte del reparto de series como «Amar es para siempre»(2013-2024) o «Operación marea negra» (2022-2024). Por su parte, Tony Karra ha logrado reconocimientos por su labor en el largometraje «La luna de Babel» (2021) de Francisco Recio o en el corto «Bajo Tierra» (2021) de Lucas Hidalgo. Su versatilidad y presencia ante la cámara le han llevado a ser reconocido con premios a «Mejor actor».

El estreno del proyecto de Meleiro y Karra se encuentra dentro de la programación de las fiestas del Cristo de Cangas.

«Charlie» es una producción gallega impulsada por Afouteza Filmes en colaboración con la Universidad de Vigo, la Escola de Imaxe e Son de Vigo (EISV) y que cuenta con el apoyo del Concello de Cangas, la Autoridad Portuaria de Vigo y la Film Commision Rías Baixas.