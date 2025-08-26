Cancelado el concierto de Terapia de Grupo en el H4

El concierto del trío Terapia de Grupo, programado para mañana a las 20:00 horas en el H4 de Cangas, queda suspendido debido a causas meteorológicas. Por otra parte, se mantiene el del sábado 30 de agosto a las 20:00 horas del grupo Llorente y Tribu. La banda, que ya cuenta con diez años de trayectoria, está integrada por Paloma (voz), Nacho (guitarra), Valerio (batería) y Pablo (bajo). Su repertorio se compone de versiones de clásicos del pop rock y el blues de todos los tiempos. El concierto es de entrada libre.