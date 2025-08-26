Bueu iza la bandera roja en las playas de Lapamán y Lagos

El ex temporal Erin tiene activada la alerta amarilla en todo el litoral de Galicia debido al fuerte oleaje que está provocando en algunas zonas, una alerta vigente durante todo el día de hoy. En la comarca de O Morrazo la situación se nota especialmente en Bueu, donde ha sido necesario izar la bandera roja en las playas de Lapamán y Lagos, que prohíbe el baño. Mientras, en Portomaior se subió la amarilla, que indica precaución.

Este mar de fondo viene acompañado además de mareas vivas, lo que provocó que durante la pasada noche el mar llegase incluso hasta la zona donde se ubica la base del puesto de socorrismo de Lapamán. La misma medida de precaución ha sido tomada en Sanxenxo.

El izado de la bandera roja en Lapamán hoy a mediodía. / Santos Álvarez

El oleaje ha sorprendido a más de un bañista y en esta playa de Bueu los socorristas tuvieron que ayudar a salir del agua a dos personas a mediodía.

Esta tarde los socorristas desplegados en las playas de Bueu están intensificando la vigilancia, sobre todo en las más expuestas para informar a los bañistas e impedir que entren en el agua en las que está izada la bandera roja.