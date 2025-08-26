Botana llega hoy a Moaña con A Tella y Meira en la cartera

Está previsto que hoy, a las 09.30 horas, acuda a Moaña el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana. Ente los asuntos que tratará con el gobierno local serán los de la pista deportiva A Tella, en Domaio, y la mejora de los acceso a la zona portuaria en la parroquia de Meira. En el primer caso, la Autoridad Portuaria quedado de presentar un presupuesto, mientras que en el segundo caso el Puerto de Vigo acordó estudiar la posibilidad que plantea el Concello de Moaña.

En la actualidad pista deportiva de A Tella se encuentran en muy mal estado de conservación, con dos portería y que se pueden calificar de impracticables. Por alguna razón esta pista está adscrita a la Autoridad Portuaria de Vigo, que se supone tiene que estar cedida al Concello de Moaña para que la puedan utilizar los vecinos.

En cuanto a los accesos a la zona portuaria de Meira, el Concello quiere que actúe el Puerto de Vigo para mejorar unos viales que dan una zona tan importante con son los astilleros de O Cocho y A Borna. Precisamente por ser una zona muy industrial, sus viales son muy utilizados. El gobierno local confía llegar a un acuerdo con el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana.