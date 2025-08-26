Banda do Río celebra del 19 al 21 de septiembre las fiestas de Santa Ifigenia

El barrio de Banda do Río celebrará del 19 al 21 de septiembre tres días de fiesta en honor a Santa Ifigenia y un año más uno de los atractivos es la posibilidad de degustar la sidra artesanal de la nueva temporada.

Los festejos están organizados por la Asociación Comisión de Festas Patronais de Bueu. Las celebraciones comenzarán el viernes 19 con una verbena en la que actuarán la orquesta Capitol y el Grupo Asia. El sábado 20 a mediodía se organizará en la pista deportiva de Banda do Río una degustación gratuita de sidra artesanal y durante la mañana habrá una pasacalles con una charanga. Por la noche actuarán Trébol y Claxxon.

El día grande de las fiestas será el domingo 21, que empezará con un pasacalles de la Banda de Música Artística de Bueu y con misas en el entorno de la capilla de Santa Ifigenia –en el Pazo de Santa Cruz– a las 10.30 horas y a las 13.00 horas la solemne, con procesión. Como es tradición, en la parte exterior del pazo estarán los puestos para la venta de la sidra artesanal.

La verbena del último día contará con la orquesta América de Vigo para despedir las fiestas de Santa Ifigenia.