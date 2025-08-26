Arde un coche en Moaña en el que viajaban dos mujeres y una niña

Tremendo susto en la mañana de este martes en San Martiño en Moaña cuando una conductora que circulaba en un turismo en el que la acompañaban una joven y una niña empezó a arder y quedó calcinado.

La mujer se dio cuenta de que el coche echaba mucho humo por atrás ya cerca de la iglesia de Abelendo, llegó hasta allí y paró cuando se percató de que ya veía llamas.

Las ocupantes pudieron abandonar el coche y no resultaron heridas, pero fue todo muy rápido. hasta el lugar se desplazaron Protección Civil y Policía Local de Moaña.