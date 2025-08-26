Arde un coche en Moaña en el que viajaban dos mujeres y una niña

Pudieron salir y el vehículo quedó calcinado

Ocurrió en Abelendo

El coche ardiendo en Abelendo

El coche ardiendo en Abelendo / FdV

Cristina González

Tremendo susto en la mañana de este martes en San Martiño en Moaña cuando una conductora que circulaba en un turismo en el que la acompañaban una joven y una niña empezó a arder y quedó calcinado.

La mujer se dio cuenta de que el coche echaba mucho humo por atrás ya cerca de la iglesia de Abelendo, llegó hasta allí y paró cuando se percató de que ya veía llamas.

Las ocupantes pudieron abandonar el coche y no resultaron heridas, pero fue todo muy rápido. hasta el lugar se desplazaron Protección Civil y Policía Local de Moaña.

TEMAS

Tracking Pixel Contents