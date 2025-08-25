A Voz da Sanidade condena el «temerario» atropello de dos manifestantes en O Hío

«O acto temerario e irresponsable acontecido no Hío, que puido rematar nunha auténtica traxedia, é absolutamente inadmisible», afirma en un comunicado la asociación A Voz da Sanidade, en alusión al atropello de dos vecinos que fueron arrollados y resultaron heridos mientras participaban en la movilización para exigir más recursos sanitarios, cruzando de forma reiterada los pasos de cebra de la parroquia.

El colectivo de usuarios manifiesta su «firme condena ante este tipo de comportamentos violentos» contra vecinos que «de forma pacífica e lexítima reclaman algo tan básico e xusto como unha sanidade pública digna», le traslada su «solidariedade» con sus demandas y envía «os mellores desexos dunha pronta e completa recuperación» a las personas heridas en el percance. En los mismos términos se manifiesta la plataforma gallega SOS Sanidade Pública, que incide en la veterana demanda social de construir un centro de salud en O Hío y en la «pacífica e lexítima» ocupación de la vía pública para intentar lograr sus objetivos.

Mientras, las dos personas heridas se recuperan de forma satisfactoria, señalan desde los colectivos sociales convocantes. La mujer, de 72 años, que cayó al suelo cuando el conductor del vehículo optó por acelerar en vez de aguardar, presentó denuncia ante la Guardia Civil de Cangas el sábado por la tarde, tras ser atendida en el centro de salud. El hombre, de 60 años y vecino de Pinténs, lo hizo ayer por la mañana en el cuartel de Rodeira, ya que el día anterior acudió al hospital Álvaro Cunqueiro, donde le realizaron una radiografía que detectó una fisura en una costilla y magulladuras en un pie.

Varios vecinos participantes en la protesta rechazan que se increpara o provocara al conductor que arrolló a los peatones y que pusiera en riesgo su integridad física, como él habría manifestado a los agentes policiales. En todo caso, valoran renunciar a este método de protesta «para no poner en juego la vida ni la salud de nadie», en particular de personas de avanzada edad que son mayoría en las concentraciones de O Hío. Sí mantienen la idea de protestar ante el edificio de la Xunta en Pontevedra.

Concentración de ayer en Moaña, la 198, exigiendo el regreso del servicio de urgencias. / Santos Ãlvarez

Mientras, en Moaña se celebró la concentración semanal ante el centro de salud, la 198 desde que el servicio de urgencias se trasladó a Cangas tras el Covid. Los participantes insisten en recuperarlo, como recordaron el portavoz de la Mesa da Sanidade, Gabriel Ferral , y el concejal Daniel Costas, que también trasladaron la solidaridad con los afectados por el atropello de O Hío. Al rematar las intervenciones, los manifestantes se dirigieron por la carretera hasta el cruce con la calle Rosalía de Castro, donde cortaron el tráfico alrededor de 10 minutos sin que se registraran incidentes.