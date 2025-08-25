O Rompeolas
Vilariño también celebra su San Bartolomé
Que nadie olvide que en Vilariño también celebran a San Bartolomé, que allí tiene una capilla con más de 430 años de historia. Este domingo no pudo celebrarse misa, pero el grupo tradicional Picuiña no faltó a la cita y por lo menos le puso música.
O Piñeiro do Morrazo: el de Darbo se coló en Aldán
Tenemos que recurrir una vez más al duende de la imprenta para intentar justificar que ayer se nos coló la olimpiada de juegos populares en O Piñeiro de Darbo, cuando la cita era en O Piñeiro de Aldán. Y es que en la comarca proliferan O Piñeiro y Os Piñeiros, con ejemplos también en Moaña. Visto el éxito, cabe plantearse una tercera opción: O Piñeiro do Morrazo (o de Morrazo, si lo prefiere la RAG).
La Deputación ya asume la propuesta académica
A Cangas de Morrazo (y no do Morrazo) alude ya la Deputación Provincial cuando se refiere al municipio morracense. Pues aceptamos pulpo como mascota...
