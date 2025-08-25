Samertolaméu convoca a miles de personas en la fiesta grande de Meira

«Samertolaméu, Samertolaméu. Quítame o medo e deixame o teu». Con este popular dicho Samertolaméu congregó ayer a miles de personas en el día grande las fiestas de Meira. Este año el día grande de las celebraciones coincidió con la jornada dominical y con una meteorología favorable. Y los más calurosos tuvieron la oportunidad de refrescarse por la tarde con una fiesta de la espuma.

La jornada comenzó a las 10.00 horas, con un pasacalles con la Banda Airiños do Morrazo y con una misa rezada. El oficio solemne fue a las 12.00 horas, seguido de la tradicional procesión. Más de uno no pudo estar en este momento porque a esa hora, en O Con, se disputaba la bandera de traineras Concello de Moaña, con los botes de Meira y Tirán disputándose el segundo puesto de la Liga Galega de Traiñeiras. El influjo del santo no fue suficiente para que la trainera de parroquia superase a la de O Con.

Antes de la misa solemne hubo una charla en el recinto ferial a cargo de representantes de la residencia Domusvi de Cangas, que luego recibieron una placa.

Por la tarde, las celebraciones se retomaron con una actuación del grupo Hip Hop Ritmo de Moaña, una fiesta de la espuma que era especialmente esperada por los más pequeños y un concierto de la Banda de Música Airiños do Morrazo. Al acabar, la comisión de fiestas entregó una placa de reconocimiento a Manuel Iglesias, fundador de la Escola de Música de Moaña. La verbena nocturna contó con la orquesta Magos y el grupo La Banda de Ayer, con un alto para los fuegos artificiales.

Hoy será el último día de fiesta. A las 10.00 horas habrá un pasacalles con la Banda da Escola de Música de Vilaboa; a las 18.00 horas se entregará una placa a Afamo y luego vendrán las actuaciones del grupo de acordeones Son do Verdugo y del conjunto folk Carballido. La jornada acabará con una verbena con el Grupo Claxxon. Para mañana, a las 19.00 horas, está prevista la subida de los santos desde la capilla de Samertolaméu a la iglesia de Meira.