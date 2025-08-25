Ons celebra a su patrón y reivindica su memoria

La isla de Ons celebró este fin de semana su fecha más especial del año: la festividad de San Xaquín, su patrón. Una fiesta señalada para la inmensa mayoría de las familias, que no dejan de acudir en el penúltimo fin de semana de agosto a una isla «que é un sentimento». Una celebración que al mismo tiempo es una reivindicación de su historia y memoria.

La jornada comenzó con pasacalles y música con la charanga Os Imperiais, el grupo de gaiteiros Serradela y los Mariachis Noche de Ronda, que no pueden faltar en Ons. Uno de los momentos de mayor carga simbólica y emotiva es la ofrenda que se realiza en el cementerio de Canexol, al pie de la capilla original de San Xaquín, que fue inaugurada en 1848. Allí, la presidenta de la Asociación de Veciños e Amigos de Ons, María José Pérez, aseguró que «só morre aquilo que se olvida, por iso na illa non imos deixar morrer nada: nunca esqueceremos aos que están aquí; están soterrados pero non mortos porque seguen na nosa memoria».

El homenaje vecinal. De izquierda a derecha: Josefa Patiño, la hija de José Otero y la hija de Rosa López, la matrona de Ons. / Fdv

La gran reivindicación de la comunidad isleña es que se le reconozca la propiedad de las casas que construyeron esos antepasados que descansan en el cementerio de Canexol. «Eles poden certificar que esta illa é un sentimento. Aquí naceron, aquí traballaron e aquí morreron. Eran todos un e nós temos o deber de seguir loitando, sen baixar os brazos», defendió la presidenta vecinal. Una lucha que incluye «transmitir aos nosos fillos este legado, como construiron as casas pedra a pedra, como traballaban as leiras, como levaban o gando a pastar...».

Un momento de la procesión en honor a San Xaquín, este domingo en la isla de Ons. / Fdv

Hoy la isla de Ons forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas, es un enclave natural y patrimonial privilegiado, que cada año recibe a cerca de 140.000 visitantes. Por ello resultaban premonitorias las palabras y avisos de quienes ya no están. «Meu avó sempre me dicía: ‘Nunca, nunca deixes a casa da illa. Un día a illa vai ter un valor incalculable’. E hoxe Ons é un verdadeiro tesouro, pero iso é por eles e polos que estamos aquí», concluía María José Pérez.

Las fiestas de San Xaquín, en la isla de Ons, congregaron a numerosos isleños y visitantes. / Fdv

Los actos para festejar a San Xaquín reunieron en la isla a vecinos, representantes políticos del Concello de Bueu y desde el Parque Nacional Illas Atlánticas se puso a disposición el centro de visitantes. Allí se puede ver una exposición sobre el Entroido de Ons y se brindó un homenaje a tres representantes de la comunidad isleña: Josefa Patiño Domínguez, José Otero Blanco (de 95 años, que no pudo estar presente y en su lugar acudió su hija) y a la ya fallecida Rosa López, que entre 1949 y 1975 fue la matrona de la isla. Su hija, también llamada Rosa, recogió una placa que se colocará en su casa, en el lugar de Pereiró, con el texto: «Señora Rosa. Matrona de Ons. Grazas por tanto».

Después fue el turno de la misa y la procesión en honor a San Xaquín, que bajo desde la iglesia hasta el muelle de Ons y regresó. Quizás el próximo año las fiestas puedan celebrarse en la capilla original de San Xaquín, que ahora mismo está en un grave estado de deterioro. En el mes de mayo las consellerías de Cultura y Medio Ambiente anunciaron un proyecto de 180.000 euros para su restauración y rehabilitación. Las obras deberán comenzar durante este otoño.