O porto de Aldán acolle un concerto de homenaxe a Montserrat Caballé e Luciano Pavarotti
Será mañán, martes, ás 9 da noite, no marco do programa «Son de Verán» que promove a Deputación
G.M.P.
A Deputación de Pontevedra leva mañá, martes, o novo programa «Son Verán» a Cangas do Morrazo cun concerto de ópera en homenaxe a Montserrat Caballé e Luciano Pavarotti a cargo de ÓperaConcert. O recital lírico terá lugar no porto de Aldán a partir das 21:00 horas no marco desta nova iniciativa provincial, un ciclo de 13 concertos entre os meses de agosto a outubro en enclaves e espazos patrimoniais e paisaxísticos dos concellos da provincia.
Simona Todaro, neta de Pavarotti, e Montserrat Martí Caballé, filla da recoñecida artista, ademais da soprano galega Loli Crespo, o barítono Luis Santana e o mestre Víctor Carbajo ao piano son os artífices deste concerto de homenaxe a Montserrat Caballé e Luciano Pavarotti da man de ÓperaConcert. O espectáculo incluirá un repertorio da canción e ópera italiana, así como arias de ópera, canción española e zarzuela, con títulos como “O mio babbino caro”, “Ave María”, “O sole mio” oU “Nessun dorma”. Os artistas tamén compartirán co público anécdotas e lembranzas cheas de afecto.
O cartel de artistas de Son Verán inclúe tamén a Emilio Rúa, Óscar Ibáñez, Carlos Núñez e o dúo composto por Teo Cardalda e María Monsonís, e os concertos chegarán proximamente nos concellos de Baiona, Forcarei, Mondariz, Moraña, Ponteareas, Sanxenxo, Poio e Vilanova de Arousa. «Son Verán é unha aposta pola descentralización das actividades culturais ao longo do territorio provincial, impulsando unha programación musical de primeiro nivel en todas as comarcas», apuntan.
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- La pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía en un local en Moaña: «Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso»
- La Policía localiza al conductor que arrolló e hirió a dos vecinos en el paso de cebra en O Hío
- Un coche «cae» por un vial del centro de Cangas y los usuarios piden vallarlo
- Moaña, en alerta por un incendio que baja de Cotorredondo a Santa Cristina, en Vilaboa
- Las orcas golpean el timón de un velero alemán en cabo Home