Gardacostas suma casi 30 intervenciones este verano en las rías de Vigo y Pontevedra

El Servizo de Gardacostas de Galicia cumple en este 2025 los 35 años de servicio, un periodo a lo largo del cual estima que ha salvado la vida a más de 1.700 personas.

Este verano está siendo especialmente activo en la comarca de O Morrazo y en el conjunto de las rías de Vigo y Pontevedra. Un año que empezó con el rescate del cuerpo de un marinero jubilado muy cerca del puerto de Bueu y que desde el mes de mayo suma casi una treintena de intervenciones, que gestionó o en las que intervino de manera directa.

Una relación que incluye, entre otras actuaciones, remolque de embarcaciones, reflotamientos, incendios a bordo y hasta varios rescates de grupos que iban en tablas de paddle surf y a los que el viento y las corrientes alejaban de la costa. El Servizo de Gardacostas, que depende de la Consellería do Mar, también tiene asignadas funciones contra la contaminación marina y entre julio y agosto actuó en un caso en Moaña, otro en Cangas y dos en Bueu.

Estos datos forman parte de un balance provisional de un verano muy intenso, en el que la Consellería do Mar ante la acumulación de rescates vinculados a la náutica recreativa apeló «á responsabilidade e á prudencia da cidadanía co fin de revertir o incremento dos incidentes».

El Servizo de Gardacostas de Galicia el viernes delante de Barra, en Cangas, auxiliando a un yate con 8 personas a bordo y que tenía una vía de agua. / SGG

En este balance figuran el rescate de una moto náutica en la ría de Aldán 17 de mayo; el traslado en el Pesca I de una persona con signos de ahogamiento en Barra el 7 de junio, que coincidió con otra emergencia similar en Nerga; el reflotamiento y escolta de la lancha de recreo «Faneca Brava» en la isla de Ons; el incendio en Vilariño de la lancha de recreo «Arneles», un fuego de carácter intencionado y que comenzó en unos aparejos de pesca; y casi una decena de remolques de embarcaciones de recreo que se encontraban a la deriva o con algún problema.

El último este mismo viernes en colaboración con la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. Era un yate de recreo con base en Baiona, con ocho personas a bordo, dos de ellas menores, que sufrió una vía de agua delante de la playa de Barra.

Una imagen cada vez más habitual en los últimos veranos es la de bañistas disfrutando de la playa y de las rías encima de tablas de paddle surf. Pero no hay que olvidar que estos artefactos flotantes en realidad son unos hinchables y que pueden quedar a la merced del viento y de las corrientes, poniendo en riesgo a sus ocupantes. Hace poco más de una semana en la isla de Ons dos barcos de una empresa de transporte de pasajeros acudieron a rescatar a un grupo de diez menores y dos adultos, que eran arrastrados hacia mar abierto.

El Servizo de Gardacostas de Galicia, por medio del buque «Valentín Paz Andrade» con base en Vigo, tuvo que acudir a finales de julio a Nerga a rescatar a un grupo de cuatro franceses y al responsable de la empresa de alquiler de las tablas de paddle surf, a quienes el viento y el mar llevaron a uno de los polígonos de bateas. Y a principios del mes de agosto otro de sus barcos, el «Irmáns García Nodal» con base en Marín, tuvo que prestar asistencia a otra tabla de paddle surf en apuros.

Una de las intervenciones para rescatar a bañistas a bordo de tablas de paddle surf, delante de la playa de Nerga, en Cangas. / SGG

El incendio del yate «Arneles» el 17 de julio en Vilariño, al que acudió el «Irmáns García Nodal», no fue el único suceso de estas características al que tuvieron que acudir desde el Servizo de Gardacostas de Galicia. El 4 de agosto se registró otro fuego a bordo de una lancha de recreo en Sanxenxo. La embarcación acababa de repostar y su ocupante escuchó dos pequeñas explosiones, por lo que se lanzó al agua antes de que comenzase el incendio.

En la actualidad este departamento cuenta con un mando único, que ejerce el subdirector xeral de Gardacostas de Galicia Lino Sexto Bermúdez, con dependencia directa de la conselleira de Mar, Marta Villaverde. El servicio de Búsqueda, Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación (LCC) está liderado el vigués Amador Castro Pereira. Sus responsables destacan que su creación en el año 1990 supuso un hito «único» en España y Europa puesto que no hay ninguna otra comunidad autónoma ni región europea que cuente con un servicio público de estas características. «Galicia foi pioneira na creación deste servizo en España, creado incluso dous anos antes que a Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo (Sasemar), e tamén incorpora de forma pioneira a este servicio autonómico helicópteros civís especializados en operaciones de búsqueda y rescate (SAR)», tal como se recoge en la publicación «O Servizo de Gardacostas de Galicia».

Uno de esos rescates constituye una de las intervenciones más llamativas de este verano. El 10 de julio el helicóptero Pesca 1 fue requerido para evacuar a un marinero enrolado a bordo del pesquero vigués «Nunca Es Tarde», que en ese momento se encontraba a más de 150 millas de la costa. Una misión que se considera de las más complejas realizadas en más de 20 años debido a unas condiciones con mucho viento, mar, grandes oscilaciones por el movimiento del barco y una cubierta muy resbaladiza.

No se trata del único rescate a bordo realizado este verano. En la noche del 9 al 10 de agosto el Pesca 1 tuvo evacuar a uno de los pasajeros que viajaba a bordo del crucero «Independence of the Seas», que acababa de salir del puerto de Vigo, donde había hecho escala durante unas horas. Esta persona tuvo que ser trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro.

Curiosamente, apenas 24 horas después se registró un hecho similar frente a Porto do Son, aunque en esta ocasión intervino el helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo, que trasladó a una pasajera del «Disney Fantasy».

El Servizo de Búsqueda, Salvamento Marítimo e LCC constituye un «auténtico operativo de élite e punteiro», que según la Consellería do Mar está reconocido internacionalmente como uno de los más eficaces de Europa en intervenciones en rescates extremos y al límite en el mar.

En lo que respecta a la lucha contra la contaminación marítima en lo que va de verano el Servizo de Gardacostas de Galicia tuvo que intervenir en cuatro incidencias en la comarca de O Morrazo. La primera fue el 8 de julio en Cangas por un episodio vinculado a un vertido de aguas fecales. Tres días después acudió a Moaña por un aviso de contaminación en el puerto. Y en lo que va del mes de agosto se desplazó dos veces a Bueu: el día 1 por una mancha de chapapote y el 15 ante un aviso de una tubería que salía al mar con olor a fecales.

Desde la Consellería do Mar aprovechan para reivindicar la importancia del Servicio de Gardacostas de Galicia cuando celebra su 35 aniversario. «É moito máis que un conxunto de medios materiais por si sós. A súa creación supón unha nova estratexia de configuración moderna cunha organización punteira xunto a un equipo técnico de axentes gardacostas altamente cualificados e un conxunto de profesionais cun perfil técnico multidisciplinar, como mariñeiros mercantes e de pesca, biólogos, veterinarios ou técnicos administrativos», concluyen.

El helicóptero Pesca 1 en la medianoche del 4 al 5 de agosto en la isla de Ons para evacuar a Césareo Pérez, de 82 años, que tenía una fractura en un codo y una brecha en la frente. / Parque Nacional Illas Atlánticas