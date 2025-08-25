Los feriantes del Cristo acampan entre cúmulos de desbroces y sin saneamiento

Decenas de familias de feriantes que acuden a las Festas do Cristo de Cangas llevan acampados varios días con sus vehículos en la explanada del estadio de atletismo de Verín, en Coiro, rodeados de restos de desbroces de la red viaria municipal, sin conexión a la red de alcantarillado ni depósito habilitado para recoger las aguas sucias, que se «pierden» entre la vegetación o acaban en un riachuelo próximo que desemboca en el Bouzós. Es, con A Rúa, el lugar que les reservó el Concello, y las carencias son las mismas que el año pasado tardaron varios días en solventar, lo que ha levantado críticas vecinales por la situación de insalubridad que padecen esas familias que pasan parte del día y pernoctan allí.También alienta al PP a exigir que se les dote de «condiciones dignas» para su vida cotidiana.

Restos de podas y desbroces amontonados junto a las caravanas de los feriantes. | Santos Álvarez

El lugar habilitado por el gobierno local carece de conexión a la red de saneamiento y de la posibilidad de hacerlo sin bombeo, pues está a un nivel inferior, explican. Para paliarlo, el sábado se instaló un depósito de recogida de aguas fecales, pero aún no está en uso por un problema de conexiones. La mejora con respecto al año pasado es que las caravanas sí disponen de servicio de electricidad y agua, que los usuarios pagan.

El PP dice que llueve sobre mojado en este asunto y lo pone como un ejemplo más de «desidia, falta de previsión e incompetencia» del gobierno tripartito, al que la portavoz Loli Hermelo exige «actuar ya» para poner fin a esta situación irregular. Advierte que la acumulación de restos vegetales secos junto a los vehículos representan «un evidente riesgo de incendio», especialmente en estas fechas, y la carencia o deficiencias de los servicios mantiene a esas familias en condiciones de marginalidad.

Asimismo, desde el Partido Popular discrepan de que este sea un lugar idoneo para las familias de los feriantes y apuestan por el campo de Massó, más céntrico y con servicios dignos, recalcan.