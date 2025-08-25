Exitazo da Festa da Xuventude de Cela

A parroquia de Cela celebrou esta fin de semana a súa festa da xuventude, organizada polos máis mozos e mozas, e que foi un auténtico exitazo. Tanto pola asistencia de público, cun Eirado de Cela a rebentar de xente, como por todas as actuacións musicais e actividades realizadas. Unha festa con moita diversión e sentidiño. A organización, con moi bo tino, decidiu que non se debía xogar con lume e cancelou a tirada de foguetes e de fogos de luces. Viva a xuventude de Cela!

