Concierto del argentino Martin Bruhn en el Aturuxo

El músico argentino Martin Bruhn actuará hoy en el Aturuxo. / Cedida

REDACCIÓN

Bueu

El músico argentino Martin Bruhn actuará hoy en el Aturuxo, en Bueu, para presentar su disco «Folclore». Un concierto que será una celebración de las raíces populares de Latinoamérica a través de instrumentos como el bombo legüero, guitarras y voces. Bruhn estará acompañado por Mono Banegas y Joaquín Galván. El concierto será a las 20.00 h y las entradas cuestan 8 y 10 euros.

