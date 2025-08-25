Concierto del argentino Martin Bruhn en el Aturuxo
REDACCIÓN
Bueu
El músico argentino Martin Bruhn actuará hoy en el Aturuxo, en Bueu, para presentar su disco «Folclore». Un concierto que será una celebración de las raíces populares de Latinoamérica a través de instrumentos como el bombo legüero, guitarras y voces. Bruhn estará acompañado por Mono Banegas y Joaquín Galván. El concierto será a las 20.00 h y las entradas cuestan 8 y 10 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- La pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía en un local en Moaña: «Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso»
- La Policía localiza al conductor que arrolló e hirió a dos vecinos en el paso de cebra en O Hío
- Un coche «cae» por un vial del centro de Cangas y los usuarios piden vallarlo
- Moaña, en alerta por un incendio que baja de Cotorredondo a Santa Cristina, en Vilaboa
- Las orcas golpean el timón de un velero alemán en cabo Home