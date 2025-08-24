La unión entre la Semana Santa de Cangas y el maestro Ignacio Cerviño

La Cofradía de la Misericordia y Gremio de Mareantes organiza durante toda esta semana una serie de conferencias vinculadas a la Semana Santa de Cangas y al maestro escultor Ignacio Cerviño. Unas charlas que se complementan con una exposición en la Capela do Hospital. Ayer los invitados fueron los investigadores y Anxo Coya y Estanislao Fernández de la Cigoña, que se centraron en la figura de Cerviño y en el emblemático cruceiro de O Hío, inaugurado en 1872.

En la jornada anterior el invitado fue el profesor e historiador Luis Martín Carnero, que abordó los orígenes de la Semana Santa de Cangas y su posterior vínculo con Ignacio Cerviño. Una de las conclusiones de la ponencia es que de alguna manera la Semana Santa canguesa «se construyó a sí misma» y probablemente tomase como referencia las importantes celebraciones que existían en Pontevedra. A principios del siglo XVIII, en el año 1714, se puede documentar que gracias a la Cofradía de la Misericordia-Gremio de Mareantes existía una talla de un Nazareno que procesionaba por el municipio. Algunos años más tarde, en 1730, se suma un conjunto formado por Jesús flagelado por dos verdugos.

Luis Martín Carnero con la imagen popularmente conocida como «Carnacedo». / C.M.

Más de un siglo y medio después, en 1870, se entiende que esas imágenes debían estar muy deterioradas. Es entonces cuando la Cofradía de la Misericordia, aprovechando un momento de auge económico del sector pesquero, se plantea renovar esas tallas. Un encargo que se le realiza a Ignacio Cerviño, que se complementa con la aportación de todos los ebanistas de Cangas para elaborar otros elementos procesionales como andas, horquillas...

Las esculturas realizadas por el taller de Ignacio Cerviño incluyen al Nazareno y a su ayudante Simón de Cirene; María Magdalena; la Verónica; el centurión romano conocido popularmente como «Carnacedo»; y otra figura muy popular bautizada como «Francisquiño da ferramenta» por el parecido con el niño Joaquín Francisco Graña, cuya familia estaba muy vinculada a la Cofradía de la Misericordia.

Estas conferencias en la Capela do Hospital concluirán hoy con el artista y experto en la Semana Santa canguesa Jesús Bernárdez Solla.