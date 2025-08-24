Rescatan en Serra da Madalena a un ciclista que se perdió entre la maleza y acabó extenuado

Emerxencias-Protección Civil de Cangas, Policía Local, Guardia Civil, Bombeiros do Morrazo y 061 desplegaron a media mañana de ayer un amplio operativo en la Serra da Madalena (Darbo) para socorrer a un ciclista que hacía una ruta por el monte y se perdió entre la maleza cuando intentaba atajar entre senderos. El hombre, de vacaciones en O Morrazo y que pedaleaba en solitario, acabó extenuado y optó por dar aviso al servicio 112 Galicia, que movilizó a los medios de emergencias con vehículos todoterreno por la sinuosa orografía. Tras ser localizado, el ciclista rehusó ser trasladado a un centro médico y las asistencias lo acompañaron hasta la carretera asfaltada, en el entorno del centro Juan XXIII, para regresar a su domicilio.

El choque en Vilariño afectó a uno de los carriles de tráfico.

Los equipos de emergencias también atendieron una colisión entre dos vehículos en la carretera PO-315, cerca del cruce de Vilariño, que se saldó sin heridos, aunque con daños materiales y el corte de un carril de circulación, en sentido Bueu, hasta que una grúa retiró el coche que la ocupaba.