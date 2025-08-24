Reijseger Fraanje Sylla y Miguel Seoane Trio despiden el Canjazz

El Canjazz despedía ayer su vigésimo octava edición con las actuaciones de Reijseger Fraanje Sylla y Miguel Seoane Trío. El grupo holandés-senegalés trajo su «amalgama de jazz, música clásica y africana» al escenario del Eirado do Costal, mientras que la agrupación liderada por el saxofonista gallego Miguel Seoane, creada en el año 2022, fue la que amenizó la segunda y última noche de conciertos en el chiringuito situado en la zona de Massó.

En la jornada del viernes del Canjazz, la cantante canaria Gabriela Suárez se subió al escenario del Eirado do Costal junto al pianista Martín Otero, el contrabajista Tana Santana y el batería David Xirgu. La vocalista, una de las promesas del jazz estatal actual, cautivó al público de Cangas allí presente con su madurez interpretativa y la frescura que desprende con tan sólo 19 años.

La música continuó en Massó con la actuación de Xurxo Estévez Trío, integrado por el contrabajista vigués Xurxo Estévez, el pianista también vigués Sunil López y el batería madrileño Daniel Pimen. Durante su concierto, mezclaron standards y composiciones propias, con las que buscaron conectar e interaccionar con el público. Además, Guillermo Klein impartió una masterclass matutina en el Auditorio municipal.

Desde la Asociación de Jazz de Cangas, organizadora del festival, afirman que ambos conciertos se desarrollaron con tranquilidad y sin incidentes. Añaden que hubo mucha gente en Massó y que se creó «un ambiente moi distendido e festivo».

Con las dos actuaciones de ayer, el Canjazz da por finalizadas cuatro noches de música en diferentes entornos de Cangas- los dos ya mencionados junto con la taberna Cambika-que han servido para ofrecer diferentes perspectivas dentro de la música jazz.