Rajoy, en una joya del patrimonio marítimo

La salazón de Mourisca es una de las grandes joyas del patrimonio marítimo de Galicia, un espacio recuperado y rehabilitado por sus actuales propietarios. A lo largo del verano se puede visitar de manera gratuita los domingos en colaboración con el Museo Massó, pero siempre hay un fin de semana en el que las instalaciones permanecen cerradas para un evento de carácter privado. Es lo que ocurrió este sábado, con algunas presencias ilustres, como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

La jornada fue ideal para disfrutar de este lugar cargado de historia, situado al pie de la playa de Mourisca. Mariano Rajoy era quizás la personalidad más conocida, pero también había otros representantes de la vida social y política, como la expresidenta del Parlamento de Galicia y actual senadora Pilar Rojo. El expresidente llegó a Mourisca a bordo de un barco, que fondeó delante de esta playa del litoral de Beluso. A continuación una zódiac lo acercó al arenal para desembarcar y subir a la salazón.

La zódiac que acercó hasta la playa de Mourisca al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que acudió a un evento privado en la salazón de Mourisca. / Santos Álvarez

Este inmueble data de mediados del siglo XIX y fue una iniciativa del matrimonio formado por Rosa María Avalle y el catalán Pedro Plá, que ya poseían otra salazón en Beluso. La salazón ocupa una superficie de 800 metros cuadrados y cuenta con 22 pilos. Las estimaciones apuntan que cada uno de esos fosos tenía capacidad para almacenar alrededor de 100.000 sardinas.

Los actuales propietarios la adquirieron en el año 2008, cuando estaba en un estado ruinoso. Después de un largo proceso para conseguir el visto bueno de todas las administraciones implicadas la rehabilitación de este edificio, verdadera historia de Bueu y Galicia, culminó hace ya una década.