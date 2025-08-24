El programa del Cristo pone a Cangas «a la cola de Galicia» en fiestas, critica el PP

De «decepcionante» y símbolo de «decadencia festiva y cultural» tacha el PP la programación de las Festas do Cristo, las principales del año en Cangas y que dejan la villa morracense «a la cola de Galicia» en el ranking de festejos, finiquitando su afamada historia. «Lo que debería ser un referente festivo en Galicia se convierte nuevamente en un ejemplo de pobreza cultural y falta de ambición», reprocha el edil José Luis Gestido, y pone la lista de actividades programadas como confirmación de que se sustentan en la iniciativa de locales privados en los que el gobierno tripartito (BNG-PSOE-EU) delega su «falta de visión y compromiso» al frente del Concello.

El programa de las Festas do Cristo que han presentado publicamente esta semana los mandatarios municipales «es pobre, sin contenido ni iniciativas que lo diferencien» de los festejos de pueblos con mucha menor entidad que Cangas, valoran los populares. Consideran que «las actuaciones de relieve brillan por su ausencia», y el apartado de verbenas nocturnas «es la prueba más clara de la decadencia: apenas cinco orquestas para ocho días de celebración». La misma cifra, dice Gestido, que ofrece Darbo en solo tres jornadas de romería y que está alentando comparativas de los vecinos en las que el Cristo sale perdiendo.

Haciendo un desglose de la programación, concluye el PP que las mayores aportaciones son ajenas al Concello y parten de otras administraciones o de entidades privadas. «La actuación principal recae en Mondra, artista que ni siquiera forma parte de una apuesta municipal, sino que llega gracias a la financiación de la Diputación Provincial», recuerda José Luis Gestido, que lo refleja como «una muestra evidente de la falta de implicación y esfuerzo» del gobierno tripartito. Tampoco escapan a sus críticas las actividades en las naves de Ojea: «En su mayoría, está ocupada por sesiones de DJ’s financiadas por locales privados de la Avenida de Marín, lo que vuelve a evidenciar la ausencia de un proyecto festivo sólido y propio».

«Desacierto» con el cartel

A esas carencias suma el PP el «desacierto» a la hora de seleccionar el cartel oficial de las fiestas. «Con todo el respeto hacia el autor de la obra, su propuesta no resulta adecuada para representar las celebraciones más importantes de Cangas, restando atractivo a su promoción exterior», sentencia Gestido, que culpa al tripartito BNG-PSOE-EU de convertir el «orgullo» por el Cristo en «desorden, desorganización y decadencia festiva y cultural».