Una persona resulta herida en un atropello en Meira
El accidente ocurrió a las 15.40 horas en la PO-551 a su paso por el lugar de Porta do Sol
REDACCIÓN
Moaña
Una persona resultó herida este domingo en un atropello en la carretera PO-551 a su paso por Moaña. El suceso ocurrió en la parroquia de Meira, a la altura de la Porta do Sol, a las 15.40 horas. Todo indica que el peatón cruzó por una zona en la que no había paso de cebra y el automóvil no pudo esquivarlo.
En principio su estado no revestía gravedad y presentaba un golpe en la cabeza y en un codo. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local de Moaña y la persona herida fue trasladada al hospital de Fátima.
