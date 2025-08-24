Olimpiadas a lo grande en Darbo.

Las principales figuras de los juegos populares se batieron en duelo, ayer, en el barrio de O Piñeiro. Compitieron en tiro de cuerda, carreras en sacos y con carretillas o tirabolas, en equipos mixtos, de hombres y mujeres. Los ganadores y ganadoras recibieron trofeo conmemorativo, pero todos y todas disfrutaron de la jornada por igual.

El PP de Cangas y el de Pontevedra rivalizan por las peores fiestas

No sabemos si es por falta de originalidad, si se contradicen a sí mismos o si se han puesto de acuerdo. El PP de Cangas asegura que la programación de las Festas do Cristo es la peor de su historia y que sitúan a la localidad a la cola de Galicia. No muy lejos, en Pontevedra, el PP local reclamaba ese dudoso honor para las fiestas de la Peregrina. Va a ser mejor que celebren una cumbre para aclararlo y ponerse de acuerdo oque se decida por votación popular. Porque, como decían en la película y luego serie «Los inmortales», solo puede quedar uno. ¡Menudo Cristo!

Los indeseables que se dedican a propagar bulos en medio de la tragedia

Galicia lleva días asediada por los incendios, lo que genera la lógica tensión y hasta cierto estado de psicosis. Pero hay quien en medio de esta situación se dedica a inventar y propagar bulos. Como los que el viernes por la mañana aseguraban que el monte de Chans, en Cela, sufría un grave incendio. Un fuego que solo estaba en algunas cabezas calenturientas.