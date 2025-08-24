Homenaje a los marineros en Meira con teatro

La programación de las Festas de Samertolaméu continúa en Meira después de la bajada de las tallas de San Fernando, San Roque, la Virgen del Carmen y San Bartolomé desde la iglesia de Santa Eulalia. El recinto ferial este año destaca por la magnitud de su espectacular alumbrado y ayer fue la jornada dedicada a las gentes del mar, con la emotiva ofrenda floral en honor a los marineros fallecidos.

La programación de este sábado comenzó a las 12:00 horas con la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, y con el acompañamiento del coro de la iglesia parroquial de Meira. El homenaje a los marineros es uno de los actos principales de esta fiestas en la parroquia de Meira y comenzó a las 19:00 horas. Los vecinos, muchos de ellos ataviados con trajes de marineros y rederas, y autoridades locales partieron desde el río de A Ponte hasta la lonja de Meira, acompañados de la banda de música de la Meira de la provincia de Lugo- municipio hermanado con la parroquia moañesa- y los coros Ondas da Rías, Orfeón de Moaña, Nosa Señora do Carmen, Vento Mareiro Forza 5 y Samertolaméu. Una vez junto al pantalán, los remeros veteranos de Meira levantaron los remos en señal de respeto.

Un momento de la representación teatral, en la que una sirena acude al rescate de un marinero que cae al mar. / Santos Álvarez

La novedad de este año es que antes de proceder con el homenaje se organizó una representación teatral en el mar. La historia versaba sobre un marinero que cae al agua y es salvado por una sirena. La interpretación se acompañaba con una niña que leía un poema y con la «Salve Marinera» sonando de fondo. Después del teatro, Luis Sequeiros, secretario de la Cofradía de Pescadores de Moaña, realizó la ofrenda entre los aplausos de todos los allí presentes y el cielo se llenaba de fuegos de colores. La ceremonia contó con la asistencia de autoridades como la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y el presidente de la Diputación, Luis López, que al finalizar dirigieron unas palabras al público.

Después de esta parte tan intensa y emotiva la programación prosiguió por la noche con una verbena amenizada por el grupo Ámbar y la orquesta Charleston Big Band desde las 22:00 horas.

La talla de la Virgen del Carmen, en el momento de la ofrenda floral ante un muelle de Meira abarrotado de público. / Santos Álvarez

Hoy es el día grande de las fiestas de Samertolameu, que comienza con una misa rezada a las 10:00 horas. En ese mismo momento también se llevará a cabo un pasacalles a cargo de la Banda Municipal de Música de Meira (Lugo). Representantes de la residencia de mayores de Cangas Domusvi ofrecerán una charla a las 11:30 horas y a continuación se le entregará una placa. Media hora después tendrá lugar la misa solemne con procesión en honor a Samertolaméu, acompañada del coro de la iglesia de Santa Eulalia. Los eventos de tarde empiezan a las 18:00 con una actuación del grupo de baile moañés Hip Hop Ritmo, seguido por una fiesta de la espuma. A las 19:00 horas la Banda de Música Airiños do Morrazo ofrecerá un concierto y Manuel Iglesias, fundador de la escuela de música de Moaña en el año 1981, recibirá una placa conmemorativa como homenaje.

Los actos de hoy culminarán con una verbena a cargo de la orquesta Magos y el grupo La Banda de Ayer. Será solo interrumpida momentáneamente a medianoche con la tirada de fuegos de lucería, que se lanzarán hacia hacia el mar para que no exista riesgo de incendio en un momento tan delicado.