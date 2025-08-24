Detectan a un conductor usando la tarjeta de discapacidad de una familiar que murió hace 7 años

La Policía de Cangas investiga por falsedad documental a un ciudadano asturiano con el coche aparcado en una plaza para personas con movilidad reducida y el «salvoconducto» de una tarjeta que perteneció a una familiar suya que murió hace siete años.

Además del uso fraudulento, el documento llevaba caducado más de una década, lo que motivó que el coche fuera retirado por la grúa y que los agentes detectaran otras anomalías cuando el conductor acudió a buscarlo. Estas tarjetas son personales e intransferibles, y el uso indebido conlleva sanciones administrativas y puede considerarse delito.