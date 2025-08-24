Concierto de Cividade Hill y Lost Therapy en el Aturuxo

El Aturuxo programa hoy un doble concierto con grupos de metal de la comarca de O Morrazo bajó el título de «The death of all hope and the curse». A partir de las 19.00 horas actuarán Cividade Hill, de Bueu, con su estilo de metalcore, y los cangueses Lost Therapy, con un sonido death/metalcore. Las entradas están a la venta a 8 euros.

