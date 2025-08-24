Bueu aprueba la licencia para el edificio que debe «cerrar» la manzana Massó

La Xunta de Goberno Local del Concello de Bueu aprobó en su reunión de esta semana la licencia para el edificio que debe servir para completar y cerrar la céntrica manzana Massó. Un inmueble que ha tenido una larga tramitación administrativa porque requería la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural debido a la cercanía del Museo Massó, que tiene la consideración de Ben de Interese Cultural (BIC). Con este acuerdo la promotora –Garcicabo S.L.– está en disposición de empezar la obra en cuanto estime oportuno.

El edificio se asentará sobre una parcela de 520 metros cuadrados de superficie, que en su día quedó fuera de las modificación puntual de las normas subsidiarias para la urbanización de la manzana Massó. En las normas y en el actual Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) figura como un suelo urbano consolidado. El inmueble constará de sótanos, planta baja, cuatro plantas y aprovechamiento bajo cubierta. El diseño incluye 14 viviendas y locales comerciales. El presupuesto de ejecución material llega a 1.280.000 euros, a lo que aún que añadir el beneficio industrial.

Una vista aérea de la manzana Massó de Bueu, en la que se incluye una infografía con el nuevo edificio. / Garcicabo

El concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva, destaca que esta nueva edificación permitirá completar la manzana Massó, lo que implica que su diseño arquitectónico se integra con el resto de bloques construidos. «A fachada incluirá uns soportais para dar continuidade aos que xa existen e que servirán para comunicar este espazo cos inmobles que están na parte superior da Praza do Concello», explica el edil.

Estos dos espacios están situados a una cota diferente, un desnivel que se resuelve mediante una rampa y escaleras. El nuevo edificio incluirá plazas de garaje en el sótano y el acceso se realizará desde la calle Pazos Fontenla, ya que la parcela tiene una servidumbre de paso desde esta vía.

Una vista desde otro ángulo con la infografía del nuevo edificio de viviendas que completará la manzana Massó de Bueu. / Garcicabo

La tercera promoción en marcha y una cuarta en trámites

Después del largo parón en la construcción de vivienda colectiva el sector hace tiempo que muestra signos de recuperación en Bueu. En estos momentos hay una promoción en obras, que avanza con gran rapidez, en As Lagoas y que incluye 59 viviendas y varios locales comerciales.

Otro de los proyectos en marcha es el de la antigua sala Paraíso, que ya fue demolida. En su lugar está previsto un edificio de 25 viviendas.La licencia aprobada esta semana por el gobierno local en la manzana Massó deja el camino despejado para la que será la tercera promoción de vivienda colectiva.

Diferentes alzados del nuevo edificio para completar el desarrollo urbanístico de la manzana Massó de Bueu. / Garcicabo

Y hay una cuarta que está en tramitación administrativa. Se trata de un edificio que se emplazará en el solar que actualmente se usa como aparcamiento en el tramo superior de la calle Castelao, cerca del cruce con Pazos Fontenla. La promotora es A Illa do Santo y prevé un inmueble de dos sótanos, planta baja, cuatro plantas y aprovechamiento bajo cubierta para 18 viviendas.

El proyecto ya está presentado para ser sometido a informe de los servicios técnicos municipales.