Vallan una zona del paseo marítimo de Moaña por un nido de velutina

Las avispas velutinas no han encontrado mejor lugar en Moaña que el paseo marítimo en el casco urbano para colocar uno de sus nidos. El paseo permanece vallado en ese tramo desde el martes, tal y como señala la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, cuando fueron detectadas las velutinas y se avisó al 012 para su retirada urgente, teniendo en cuenta la situación de ser un paseo y cerca de un parque infantil.

La concejala señala que la Policía Local precintó la zona mientras no actúe la Xunta, que tiene encomendada a la empresa pública Seaga el programa gallego de vigilancia y control de la avispa velutina, acordado en 2020 entre el Gobierno autonómico y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). La premisa es retirar los nidos cuanto antes desde que se recibe la llamada en el 012, pero en elc aso de Moaña el nido todavía sigue ahí y en pleno paseo en verano.

En lo que va de año hasta julio, Seaga retiró 34 nidos en Moaña, 41 en Cangas y 21 en Bueu, lo que supuso un aumento considerable con respecto al mismo período del año anterior cuando en Moaña fueron 25, en Cangas 23 y en Bueu habían sido sólo 12. En Vilaboa se retiraron este año 18 frente a los 8 de 2024 y Marín es el único municipio en donde bajó la retirada, de 32 a 24.