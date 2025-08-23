Un usuario denuncia 27 días de demora en el centro de salud de Cangas

Pidió vez el 20 de agosto para el resultado de una prueba clínica y no había hasta el 17 de septiembre

Centro de salud de Cangas. / G.Núñez

Un usuario del centro de salud de Cangas denuncia una demora de 27 días para recibir consulta de su médica de cabecera, una situación que achaca a problemas de organización y escasa dotación de profesionales por parte del Sergas (Servizo Galego de Saúde). Dejó registrada su reclamación y pide a otros pacientes que hagan lo mismo si pasan por una situación similar.

El afectado acudió al centro de salud de Cangas el 20 de agosto para una prueba clínica y pidió cita con su médica para conocer el diagnóstico, pero no había cita para antes del 17 de septiembre. Un plazo excesivo, a pesar del aumento de población en verano, y que puede poner en riesgo el derecho a la salud que se paga con impuestos y cuotas sociales, argumenta.

