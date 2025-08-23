Un usuario denuncia 27 días de demora en el centro de salud de Cangas
Pidió vez el 20 de agosto para el resultado de una prueba clínica y no había hasta el 17 de septiembre
G.M.P.
Un usuario del centro de salud de Cangas denuncia una demora de 27 días para recibir consulta de su médica de cabecera, una situación que achaca a problemas de organización y escasa dotación de profesionales por parte del Sergas (Servizo Galego de Saúde). Dejó registrada su reclamación y pide a otros pacientes que hagan lo mismo si pasan por una situación similar.
El afectado acudió al centro de salud de Cangas el 20 de agosto para una prueba clínica y pidió cita con su médica para conocer el diagnóstico, pero no había cita para antes del 17 de septiembre. Un plazo excesivo, a pesar del aumento de población en verano, y que puede poner en riesgo el derecho a la salud que se paga con impuestos y cuotas sociales, argumenta.
