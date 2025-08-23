Tres personas heridas en una colisión frontal entre Broullón y Bueu

Tres personas resultaron heridas este sábado en un accidente de circulación registrado en la carretera que comunica el lugar de Broullón, en Moaña, con la parte alta de la parroquia de Cela, en Bueu.

El aviso se recibió a las 17.45 horas y se vieron implicados dos automóviles, uno que circulaba en dirección descendente y otro en sentido ascendente. En uno de los coches viajaba un matrimonio y en el otro el conductor era el único ocupante.

Hasta el lugar del accidente se desplazó una patrulla de la Policía Local de Moaña y se movilizó a dos ambulancias del 061. Los tres heridos fueron trasladados a Povisa y al hospital Álvaro Cunqueiro. En principio su estado no revestía gravedad, aunque la mujer se quejaba de un fuerte dolor en el pecho, probablemente a causa del airbag.