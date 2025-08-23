Tres personas heridas en una colisión frontal entre Broullón y Bueu
El accidente ocurrió poco después de las 17.30 horas
Se movilizó la Policía Local de Moaña y dos ambulancias del 061
D. García
Tres personas resultaron heridas este sábado en un accidente de circulación registrado en la carretera que comunica el lugar de Broullón, en Moaña, con la parte alta de la parroquia de Cela, en Bueu.
El aviso se recibió a las 17.45 horas y se vieron implicados dos automóviles, uno que circulaba en dirección descendente y otro en sentido ascendente. En uno de los coches viajaba un matrimonio y en el otro el conductor era el único ocupante.
Hasta el lugar del accidente se desplazó una patrulla de la Policía Local de Moaña y se movilizó a dos ambulancias del 061. Los tres heridos fueron trasladados a Povisa y al hospital Álvaro Cunqueiro. En principio su estado no revestía gravedad, aunque la mujer se quejaba de un fuerte dolor en el pecho, probablemente a causa del airbag.
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- El incendio en Vilaboa deja a Moaña bajo una nube de humo
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por la sanidad y hiere a dos peatones
- La pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía en un local en Moaña: «Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso»
- Un coche «cae» por un vial del centro de Cangas y los usuarios piden vallarlo
- Moaña, en alerta por un incendio que baja de Cotorredondo a Santa Cristina, en Vilaboa
- Las orcas golpean el timón de un velero alemán en cabo Home