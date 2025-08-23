Reunión profesor-alumnos en el Canjazz con Guillermo Klein

La noche del jueves del Canjazz fue nostálgica. Y no solo por el concierto de Guillermo Klein, Zé Pedro Coelho y Demian Cabaud, sino porque les acompañaron sobre el escenario Xan Campos y Iago Fernández, antiguos alumnos del pianista de Buenos Aires, en un concierto que llenó el Eirado do Costal. En la jornada de hoy a las 22:00 horas en este espacio tocará el trío Reijseger Fraanje Sylla y Miguel Seoane Trío estará en el chiringuito de Massó. Con estas actuaciones terminan las cuatro noches de conciertos del Canjazz. Desde la organización han declarado que si se repitiese una situación parecida a la de ayer con el incendio en Vilaboa, una alternativa sería trasladar el concierto al Auditorio municipal.

El público del Eirado do Costal. / Cedida Canjazz