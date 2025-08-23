Reunión profesor-alumnos en el Canjazz con Guillermo Klein
Cangas
La noche del jueves del Canjazz fue nostálgica. Y no solo por el concierto de Guillermo Klein, Zé Pedro Coelho y Demian Cabaud, sino porque les acompañaron sobre el escenario Xan Campos y Iago Fernández, antiguos alumnos del pianista de Buenos Aires, en un concierto que llenó el Eirado do Costal. En la jornada de hoy a las 22:00 horas en este espacio tocará el trío Reijseger Fraanje Sylla y Miguel Seoane Trío estará en el chiringuito de Massó. Con estas actuaciones terminan las cuatro noches de conciertos del Canjazz. Desde la organización han declarado que si se repitiese una situación parecida a la de ayer con el incendio en Vilaboa, una alternativa sería trasladar el concierto al Auditorio municipal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- El incendio en Vilaboa, con nivel de alerta 2, mantiene en vilo a Moaña
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- La pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía en un local en Moaña: «Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso»
- Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
- Un coche «cae» por un vial del centro de Cangas y los usuarios piden vallarlo