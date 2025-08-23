Quejas por el estado de las aceras en un tramo de Alexandre Bóveda

Vecinos de la calle Alexandre Bóveda muestran su descontento por el mal estado de las aceras en el tramo superior de la vía. Los residentes explican que en el margen izquierdo (en sentido ascendente) hay una zona en la que el pavimento presenta hundimientos en varios puntos y losetas sueltas.

Los vecinos reclaman al Concello de Bueu una intervención para resolver estas deficiencias, que aseguran que suponen un riesgo para las personas con problemas de movilidad. Añaden que se trata además de una zona muy transitada puesto que se encuentra al lado del centro urbano de la localidad.