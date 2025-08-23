El PSOE critica la acumulación de podas y la edil asegura que la retirada está en marcha

La acumulación de restos vegetales en las jaulas para estos residuos en Moaña sigue generando polémcia. El PSOE criticaba ayer, incluso con una campaña en TikTok de sus responsables delante de los contenedores como su portavoz Mario Rodríguez, o la secretaria local de Xuventudes, Rihanna Currás,que llevaban meses sin retirar los restos en una «situación intolerable» y»preocupante en un contexto de ola de calor y riesgo de incendios». El día anterior precisamente, la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, confirmaba, tras las quejas de vecinos en Tirán, que ya se habían retirado los restos de las jaulas en esta parroquia y en San Bartoloméu, de donde la Mancomunidad se llevó 5,8 y 2,8 toneladas, respectivamente y que la retirada seguía junto al cementerio de Abelendo, Domaio y A Guía.

Pero los socialistas dicen que es mentira, que los restos sigue en el punto de recogida junto al cementerio, que está «inundado de residuos vegetales».y lo mismo ocrre con la entrada a Moaña en Domaio que «presenta un estado calamitoso». Aseguran que la situación se repite en Meira, aunque la edil aporta imágenes de que ya se recogió.

Dolores Chapela explica respecto al punto junto al cementerio municipal, que la Mancomunidade recogió una parte y queda otra porque había mucha cantidad. Aporta datos con fechas. El día 21 fueron 4,2 toneladas con un vehículo y 5,2 con otro. Y por la noche también se retiraron 3,2 y otras 2,4 toneladas. Confirma que seguirán con los trabajos de retirada junto al cementerio y también en A Guía, Paradela y Domaio. Insiste en que los puntos de recogida de Tirán y de San bartoloméu ya están limpios y destaca la granc antdiad de restos que están depositando los vecinos en esta época del año.