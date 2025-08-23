La Policía localiza al conductor que arrolló e hirió a dos vecinos en el paso de cebra en O Hío
El hombre, vecino de Vigo, relató que vio un hueco en la protesta y optó por colarse al ser increpado por los manifestantes
Fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil y podría ser acusado de un delito de lesiones
La Policía Local de Cangas localizó la tarde de este sábado –y lo trasladó al cuartel de la Guardia Civil– al conductor del coche que arrolló a un grupo de vecinos mientras cruzaba de forma reiterada un paso de peatones en O Hío en demanda de mejoras sanitarias en la parroquia.
Dos personas sufrieron heridas y contusiones de las que fueron atendidas en el centro de salud y trasladadas al hospital para una revisión más exhaustiva: un hombre de 60 años, vecino de Pinténs, diagnosticado en el Álvaro Cunqueiro de una fisura en las costillas y daños en un pie, causados al pasarle una rueda del vehículo por encima, y una mujer de 72 atendida en el PAC y luego en Fátima por ansiedad.
El autor del atropello, vecino de Vigo, manifestó que había un hueco entre los manifestantes y se intentó colar, recibiendo insultos y golpes en el coche por parte de varias personas que lo increpaban. Por temor a ser agredido, optó por huir del lugar de forma espontánea y creyendo que no había heridos, según señaló.
Los agentes municipales lo trasladaron al cuartel de Rodeira para dar testimonio de lo ocurrido. En función de las denuncias y de los partes médicos, podría ser investigado por un posible delito de lesiones.
Ante la Benemérita compareció previamente la mujer que cayó al suelo durante el incidente y que presentó denuncia, acompañada por otros vecinos. El hombre herido podría hacerlo mañana domingo, afirman desde los colectivos sociales. La alcaldesa, Araceli Gestido, que participaba en la manifestación, condenó enérgicamente lo ocurrido y lo califica como «gravísimo».
El corte de tráfico que realizan periódicamente vecinos de O Hío para reclamar mejoras en la sanidad pública pudo terminar con graves consecuencias, coinciden varias de las decenas de personas que se encontraban en el lugar.
Como desde hace varias semanas, en sábados alternos, se concentraron frente a la Casa da Unión tras una pancarta con la leyenda «Calidade sanitaria no rural. Médico para O Hío xa». Luego comenzaron a cruzar a ritmo lento la carretera de forma simultánea en los pasos de cebra frente a la floristería Lupe y la oficina de Abanca, para bloquear todas las rutas hacia las playas de O Hío.
Fue en este último donde se produjo el percance, segundos después. El conductor de un monovolumen blanco, ocupado por varias personas, optó por acelerar en lugar de esperar, para seguir su ruta en sentido Nerga y Donón, arrollando al hombre que encabezaba la protesta, que llegó a agarrarse al parabrisas, pero cayó al suelo y una de las ruedas le aplastó un pie.
También una mujer resultó alcanzada, cayó al suelo y fue trasladada al PAC de Cangas, relatan los testigos, que tomaron la matrícula y lo comunicaron a la Policía Local y la Guardia Civil para emprender la búsqueda.
Los organizadores de las protestas valoran suspenderla
Los cortes de tráfico durante 10 o 15 minutos en los pasos de peatones del centro de O Hío para llamar la atención sobre sus necesidades sanitarias generan división de opiniones y momentos de tensión que ayer acabaron mal.
Es frecuente que los conductores llamen a la Policía alertando de estos cortes y que se sientan víctimas de sus demandas, aunque la mayoría se solidariza con la causa y apela a la paciencia.
Sin embargo, los hechos ocurridos este sábado hacen reflexionar a los colectivos sociales sobre la conveniencia de «seguir poniendo en peligro a la gente ni la salud de nadie», en palabras de una de las organizadoras, que plantea la posibilidad de «apostar por otras maneras de hacer presión» con menos riesgo para los participantes.
«Si un día pasa algo grave y hay daños personales, podría quedarnos un cargo de conciencia», razonan los afectados.
