La Policía localiza al conductor que arrolló e hirió a dos vecinos en el paso de cebra en O Hío

La Policía Local de Cangas localizó la tarde de este sábado –y lo trasladó al cuartel de la Guardia Civil– al conductor del coche que arrolló a un grupo de vecinos mientras cruzaba de forma reiterada un paso de peatones en O Hío en demanda de mejoras sanitarias en la parroquia.

Dos personas sufrieron heridas y contusiones de las que fueron atendidas en el centro de salud y trasladadas al hospital para una revisión más exhaustiva: un hombre de 60 años, vecino de Pinténs, diagnosticado en el Álvaro Cunqueiro de una fisura en las costillas y daños en un pie, causados al pasarle una rueda del vehículo por encima, y una mujer de 72 atendida en el PAC y luego en Fátima por ansiedad.

El autor del atropello, vecino de Vigo, manifestó que había un hueco entre los manifestantes y se intentó colar, recibiendo insultos y golpes en el coche por parte de varias personas que lo increpaban. Por temor a ser agredido, optó por huir del lugar de forma espontánea y creyendo que no había heridos, según señaló.

Los agentes municipales lo trasladaron al cuartel de Rodeira para dar testimonio de lo ocurrido. En función de las denuncias y de los partes médicos, podría ser investigado por un posible delito de lesiones.

Ante la Benemérita compareció previamente la mujer que cayó al suelo durante el incidente y que presentó denuncia, acompañada por otros vecinos. El hombre herido podría hacerlo mañana domingo, afirman desde los colectivos sociales. La alcaldesa, Araceli Gestido, que participaba en la manifestación, condenó enérgicamente lo ocurrido y lo califica como «gravísimo».

Uno de los cortes de tráfico de los vecinos de O Hío. / FdV

El corte de tráfico que realizan periódicamente vecinos de O Hío para reclamar mejoras en la sanidad pública pudo terminar con graves consecuencias, coinciden varias de las decenas de personas que se encontraban en el lugar.

Como desde hace varias semanas, en sábados alternos, se concentraron frente a la Casa da Unión tras una pancarta con la leyenda «Calidade sanitaria no rural. Médico para O Hío xa». Luego comenzaron a cruzar a ritmo lento la carretera de forma simultánea en los pasos de cebra frente a la floristería Lupe y la oficina de Abanca, para bloquear todas las rutas hacia las playas de O Hío.

Fue en este último donde se produjo el percance, segundos después. El conductor de un monovolumen blanco, ocupado por varias personas, optó por acelerar en lugar de esperar, para seguir su ruta en sentido Nerga y Donón, arrollando al hombre que encabezaba la protesta, que llegó a agarrarse al parabrisas, pero cayó al suelo y una de las ruedas le aplastó un pie.

También una mujer resultó alcanzada, cayó al suelo y fue trasladada al PAC de Cangas, relatan los testigos, que tomaron la matrícula y lo comunicaron a la Policía Local y la Guardia Civil para emprender la búsqueda.

Los vecinos cortan el tráfico los sábados alternos.