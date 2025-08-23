Una moto de agua todos los días en Banda do Río y otra en retén

El Concello de Bueu defiende el servicio de socorrismo y salvamento en las playas del municipio después de las críticas del grupo municipal del PP, que aseguraba que las dos motos de agua para rescate permanecen guardadas. Algo que desde la Concellería de Turismo e Praias desmienten de forma categórica. «Hai unha moto que se garda todos os días na sede de Protección Civil e baixase todos os días a praia de Banda do Río. A segunda moto si que permanece gardada, como un retén de seguridade en caso de que exista algún problema ou avaría coa primeira», explica la concejala Silvia Carballo.

La edil defiende que el dispositivo de socorrismo «funciona correctamente» y apunta que en el reciente informe de Adeac, la entidad que otorga las banderas azules, «danos os parabéns polas melloras neste servizo». Sobre el diseño del operativo, explica que la moto de agua de servicio se decidió que tuviese su base en la playa de Banda do Río. «Desde este punto pódese atender unha emerxencia en calquera outra praia nun tempo duns sete minutos», expone Silvia Carballo. En lo que va de verano este vehículo tuvo que realizar varios servicios, incluso con llamadas desde el 112, lo que según el gobierno local demuestra que se encuentra plenamente operativo.

Con respecto a la segunda moto, que era una mejora ofertada por la empresa Ambipar, explica que tras analizar varias posibilidades se optó por mantenerla como un retén de seguridad en caso de avería «e así non quedarnos en ningún momento sen embarcación de rescate». En un primer momento se barajaron dos localizaciones para que estuviese todos los días a pie de playa, pero se descartó porque las instalaciones para guardarla no ofrecían todas las condiciones de seguridad y también había problemas con la toma de agua porque es necesario «endulzar» diariamente el motor.

Silvia Carballo rechaza además las críticas sobre el «estado catastrófico» de las playas. «Este ano investimos máis de 150.000 euros, con baños e servizo de limpeza en case todas as praias, rozas dos viais da contorna, pintado e repintado de liñas de aparcadoiro, mobilidade reducida e pasos de peóns», enumera. Y concluye recordando que en su día «foi un goberno de Elena Estévez quen perdeu todas as bandeiras azuis de Bueu». Carballo subraya que «aínda que este ano tivemos que renunciar a de Banda do Río pola perda da calidade excelente, que aínda así segue sendo boa, este goberno recuperou todas as bandeiras e as ampliou.».