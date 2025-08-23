Meira baja sus santos a Samertolaméu

Las Fiestas de Meira en honor a Samertolaméu y Virxe do Carme son toda una referencia en la comarca y ayer el encendido de su alumbrado en el recinto de la antigua isla de Samertolaméu o San Bartoloméu, como a unos ahora también gusta llamar, invita a acercarse a esta parroquia durante los cinco días de sus festejos, que se prolongan hasta el martes día 26.

La banda de música cruza la PO-551. | M.G.B.

A última hora de ayer se llevó a cabo la tradicional bajada de los santos, desde la iglesia parroquial de Santa Eulalia hasta la capilla de la antigua isla, cruzando la carretera general PO-551, y que marca ese inicio de que Meira está en fiestas. Las imágenes bajaron portados por feligreses y acompañadas por la Banda Airiños do Morrazo.

Curas y políticos en la procesión. | Marta G.Brea

La comisión no puede obviar la problemática de los incendios forestales con una ola incendiaria que ya llegó al sur de la provincia, incluso muy cerca de Moaña en Vilaboa, pero la tirada de fuegos no se suspendió. Los organizadores garantizaron que los fuegos se hacían hacia el mar y en ello insistió tanto la alcaldesa, Leticia Santos, como el presidente de la comisión, Víctor Piñeiro. Los primeros fuegos fueron a mediodía para anunciar el inicio de las fiestas.

Los cuatro santos que ayer bajaron: San Fernando, San Roque, Virgen del Carmen y San Bartolomé permanecerán en la capilla de la antigua isla mientras duren las fiestas que ya son visibles al otro lado de la ría por la magnitud de su alumbrado, siempre muy llamativo y que dan luz as las verbenas. Ayer fue la primera animada por Trío Arena y América de Vigo.

Hoy se celebra el día grande en honor al Carmen con la tradicional ofrenda a los marineros con procesión desde el Río da Ponte hasta la lonja y que incluirá como novedad, una representación teatral en el mar. La procesión estará acompañada por la Banda de Música de Meira, en Lugo, localidad con la que Meira de Moaña está hermanada y realizan cruce de visitas. Habrá misa solemne a las 12:00 y la ofrenda será a las 19:00. El gerente de la Cofradía de Pescadores de Moaña, Luis Sequeiros, será el encargado de realizarla. Se espera la visita del presidente de la Diputación, Luis López.

Leonor Rosales tira de recuerdos en su pregón

Leonor Rosales Corrales es conocida en la parroquia de Meira, en Moaña, por su faceta como profesora de baile tradicional. Esta disciplina es para la moañesa “la ilusión de su vida desde que era pequeña”. Rosales fue ayer la encargada de dar el pregón durante el primer día de las Festas de Samertolaméu, después de que se llevar a cabo la bajada de los santos desde la iglesia de Santa Eulalia a la capilla y el encendido del alumbrado. Según las declaraciones de la pregonera, cuando le habían propuesto llevar a cabo el rol de pregonera este año, se había negado en un principio ya que “yo no soy mucho de estas cosas”. Posteriormente, y tras la insistencia tanto por parte de su marido como del presidente de la comisión de fiestas, Víctor Piñeiro, finalmente accedió. Durante el acto de ayer, la profesora de baile hizo referencia a sus propios recuerdos durante los años que subía a la capilla de Samertolaméu de pequeña con su familia a disfrutar de esta festividad. Así lo afirmaba en su discurso: «Cando chegamos arriba á festa o primeiro que vin foron os barquillitos ,villas para vender o viño das cosechas de cada unha das casas. A xente traía empanadas na cabeza , cun mantel de cuadros atadas e se comía na festa. Parece que estou vendo a miña Tía Uxia polo camiño para arriba. Despois tomabanse unhas cuncas de viño e todos contentos pasando un bo día na Illa de Samertolameu e a Virxen do Carmen, patroa dos Mariñeiros». Leonor Rosales se dedicó durante 21 años a enseñar a bailar a muchas generaciones de chicos y chicas de Moaña a través de la creación de asociaciones de baile tradicional como Meiramar (1980), Danzadeira en Cela (1982), «Raices da Nosa Terra» (1994) y Retrouso (1995), situadas tanto en Meira como en la parroquia de Bueu de Cela. En sus clases, sus alumnos aprendieron a bailar la mazurca, la muiñeira, la polka, el fandango de langarón y el vals carballés. Como anécdota, entre los primeros miembros de Meiramar estaba Coral Ríos, actual concejala de Cultura (BNG) del Concello de Moaña. El de ayer no fue el único homenaje que Meira le ha hecho a Rosales. Cada año, durante el desfile de las Festas de Samertolaméu, se realice una parada en su casa para bailar. Además, en 2024 se publicó el libro ‘Leonor Rosales Corrales. Raíces da miña nai’, que recoge las memorias de la pregonera de Samertolaméu.