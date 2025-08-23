«La música ahora es muy de usar y tirar, desaparece rápido»

El gupo asturiano Me Fritos and The Gimme Cheetos es una de las grandes atracciones de la Festa de Xuventude de Cela. Su estilo es el «punkchanga», en el que versionan los temas clásicos de «pachanga» a ritmo de punk y de bandas como Bad Religion o The Offspring. Una mezcla con millones de reproducciones en plataformas digitales y que les ha llevado a multitud de verbenas y a festivales como el Resurrection Fest.

-En Galicia ya tienen una larga historia de conciertos, incluyendo tres presencias en el Resurrection Fest. ¿Cómo es la conexión con el público gallego.

-En Galicia estamos como en casa. Nos gusta mucho venir, ya sea a eventos más grandes o más pequeños. Nos encanta entablar relación con la gente de los sitios a los que vamos a actuar, no nos gusta perder esa conexión.

-Si Wilson Pickett cantaba aquello de la “tierra de los 1.000 bailes” (“Land of 1.000 dances”), Galicia es la tierra de las 1.000 verbenas y probablemente nos quedemos cortos. Supongo que aquí no les falta trabajo ni fiestas en las que tocar.

-La verdad es que os lo montáis muy bien por estos lares. Siempre hay mucho ambiente en los lugares que nos toca visitar, en este caso por «trabajo». Hemos tocado tanto en grandes festivales, como el Resurrection, Revenidas o Candeloria, y en festas más pequeñas pero igualmente, y a veces más, divertidas, como el CalloFest en San Cibrao, la Festa da Dorna en Ribeira, o esta en Cela que tiene buenísima pinta.

De izquierda a derecha: Xuan (bajo y coros), Tiby (voz), Nachín (guitarra y coros) y David (batería). / El Garaje Producciones

-“Tractor amarillo”, “Un velero llamado libertad”, “Como yo te amo”, “Despacito”, “Tú me dejaste de querer” y, por supuesto, su mix de “Camela or die”. Son solo algunos de los temas que han pasado por su filtro punk. ¿Hay alguna canción que se les haya resistido o no hay nada imposible para el punk?.

-Un poco de «autocensura» sí que tenemos a veces. Ya sea porque el mensaje de la canción no nos parezca lo más apropiado o por alguna otra razón. Pero si la canción tiene gancho y cierta melodía, seguro que la podríamos encajar. Otra cosa es que nos dé tiempo a hacer la versión, ensayarla, grabarla, sacarla a tiempo de que siga en un momento álgido... Ahora la música es muy «de usar y tirar», aparece tan rápido como desaparece. De un momento para otro una canción puede pasar de moda.

-¿Y el reguetón? ¿Hay adaptaciones de reguetón en su repertorio o eso ya es demasiado?.

-[Risas] Algo tenemos grabado. Pero a nosotros nos gusta autodenominarnos «old school», somos de la vieja escuela. Lo que nos apetece tocar en directo son canciones que nos llevan a nuestros tiempos (más) mozos y que son clásicos. Independientemente del estilo, nosotros lo traemos al punk, rock melódico. Si la canción está bien, p’alante.

-Para este año 2025 anunciaban nuevas incorporaciones a su repertorio. ¿Qué canciones se puede esperar el público de Cela este fin de semana?

-Alguna canción del EP que publicamos el febrero pasado, "Party Kids", seguro que cae. Y del que saldrá en unos meses, "Punkchanga Pit", también. La verdad que somos bastante prolíficos a la hora de sacar temas nuevos, pero luego a la hora de meterlos en la lista de directo nos cuesta más. Todas las canciones que tocamos en directo nos parecen temazos y nos da mucha pena tachar algunos.

-El favor del público es obvio que ya lo tienen, con millones de reproducciones en las plataformas digitales. ¿Alguna vez los artistas a los que versionan se han puesto en contacto para transmitirle su opinión?

-No, nunca hemos recibido feedback por parte de ningún artista de los que versioneamos, más allá de alguna reacción en redes sociales. De hecho en un festival reciente coincidimos con varios de los que tocamos sus canciones en directo como son King África, Rebeca o Coyote Dax. Nos hubiera encantado una colaboración con ellos, pero somos muy tímidos y al final preferimos dejarlos tranquilos.

-¿Y el público mayor, más acostumbrado a las verbenas digamos tradicionales, se acaba sumando a la ola?

-Si te digo la verdad, una de las cosas más guapas de tocar en esta banda es ver las caras de la gente a medida que va avanzando el concierto. Al principio sorpresa e incredulidad. Luego se va transformando en sonrisa hasta acabar, en los últimos temas, bailando y pasándolo pipa. Y es sorprendente porque la evolución suele ser similar tanto en fiestas, con gente más random, o con público que simplemente pasaba por ahí "a ver qué tocan estos", como en festivales más de nicho, tipo Resurrection. Vas metiéndote en la vorágine y llega un punto que te sueltas y sólo es disfrutar.

-El lugar en el que tocarán en Cela tiene unas vistas increíbles sobre la ría de Pontevedra y la isla de Ons. ¿Tiby tiene preparada su lancha hinchable para lo que pueda ocurrir?

-¡La lancha de Tiby no sabemos a veces cómo sobrevive! Depende qué mar de fondo se encuentre en cada concierto [risas]. Seguro que aguanta impertérrita como una batea soportando los embates de un público que creemos que va a disfrutar de lo lindo.