Detenido en Moaña por desvalijar una casa en obras

La Guardia Civil de Moaña ha deyenido a un hombre de 36 años, con antecedentes penales y vecino de la localidad por un delito de robo con fuerza. El pasado 14 de agosto se recibe una denuncia en el Puesto de Moaña de un delito de robo con fuerza en las cosas de un vecino de Cangas, que tiene una segunda vivienda en Moaña, heredada de un familiar y que está restaurando.

Ese día recibió un aviso de que había cristales por el suelo de las inmediaciones, por lo que decide acercarse a la casa y allí confirma que la habían desvalijado, llevándose 5 ventanas de aluminio, dos puertas de aluminio también, una cocina de butano, un fregadero, grifería del baño, un calentador, una escalera de aluminio, y aperos de trabajo para el campo.

En la vivienda, aunque se puede habitar, no vivía nadie desde hace años, y estaban haciendo mejoras en ella poco a poco.

Al parecer unos testigos vieron como un camión y varias personas lo llevaban todo y pusieron en conocimiento los hechos en la Policía Local.

Por ello y diferentes pesquisas, se tenía ya identificada a esta persona, y este jueves día 21 se localizó mientras hacía gestiones en el Ayuntamiento, por lo que fue detenido por la Policía Local, haciendo entrega de él a la Guardia Civil de Moaña, que realizó las diligencias correspondientes.

Esta mañana el detenido junto con las diligencias ha pasado a disposición del Juzgado de guardia de Cangas.