Conde Lecquio... y embajador de Beluso

Hay lugares y momentos que están por encima de cualquier diferencia ideológica. Como poder disfrutar de un día de vacaciones en las Rías Baixas y acudir a comer al restaurante Peixoto de Bueu, con sus impresionantes vistas sobre el puerto y playa de Beluso y su gastronomía a base de productos del mar. Aquí se ponen de acuerdo hasta la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el aristócrata y colaborador televisivo Alessandro Lecquio, que este viernes volvió a uno de sus sitios fetiche. «Pero yo lo descubrí antes», puntualiza con humor el conde Lecquio cuando se le menciona esta coincidencia.

A pesar de ese buen humor y aspecto distentido, el primer tema que sale en la conversación está relacionado con los fuegos que desde hace días tienen en vilo a Galicia y a buena parte de España. «Estoy muy triste por los incendios. Mi corazón está con todas las personas que están luchando contra el fuego y con quienes lo han perdido todo. Es una tragedia», asegura el conde Lecquio. Durante sus vacaciones estivales en Galicia su campamento base está en Baiona por los vínculos familiares de su esposa, María Palacios. «Esta noche [del jueves al viernes] tuvimos cerca el incendio de Oia y el olor a quemado llegaba hasta donde estábamos nosotros», cuenta.

Beluso y el restaurante Peixoto no son los únicos nexos estivales entre el conde Lecquio y la vicepresidenta Yolanda Díaz. «Nos hemos enterado que su playa favorita es la de Prado, en Nigrán, a la que también vamos nosotros. A Beluso seguro que vino por mí, este sitio lo hemos puesto nosotros en el mapa», afirma con buen humor junto a Manolo Bouzón, propietario del restaurante Peixoto. Y recuerda que «el año pasado coincidimos aquí con [el presentador] Javier Sardà y Alberto Núñez Feijóo».

Este restaurante de Beluso es una de las paradas «obligadísimas» durante las vacaciones estivales del conde Lecquio en Galicia. Un periodo de descanso que toca a su fin. Y de momento no desvela exactamente en qué programa de la parrilla de Tele 5 lo podremos ver a partir del 1 de septiembre. «Estaré donde la organización quiera», dice. Pero antes de irse desliza que «este año habrá sorpresas, pero de las buenas». Habrá que esperar unos días para comprobarlo.