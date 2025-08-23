Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por la sanidad y hiere a dos peatones

El corte de tráfico que realizan periódicamente vecinos de O Hío para reclamar mejoras en la sanidad pública pudo terminar hoy en tragedia.

Un hombre y una mujer que formaban parte del grupo que cruzaba de forma lenta el paso de peatones de Igrexario fue arrollado por un vehículo que siguió su marcha sin detenerse, aunque los testigos tomaron la matrícula y la Guardia Civil ya lo está buscando.

Los heridos se dirigen a esta hora al centro de salud de Cangas, el hombre con heridas en un pié, al pasarle el coche por encima, y la mujer con distintas magulladuras. Los colectivos se personarán también en la denuncia y lamentan el "comportamento temerario" de los autores del atropello.