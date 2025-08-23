«El jazz no se trata de análisis,sino de libertad»

La «perfecta amalgama de jazz, canciones africanas y música clásica» que caracteriza al sonido del trío holandés-senegalés Reijseger Fraanje Sylla será la que amenice la última noche de conciertos del Canjazz hoy en el escenario del Eirado do Costal a las 22:00 horas.

Su universo musical está marcado por las melodías sutiles de Ernst Reijseger con el violonchelo, la vibrante improvisación de Harmen Fraanje al piano y la voz telúrica de Mola Sylla. Este grupo publicó en 2020 el álbum «We were there», que suma a los dos trabajos creados con la discográfica alemana Winter and Winter, y ha compuesto piezas para la banda sonora de algunas pelícu del cineasta Werner Herzog.

Después de ellos, a las 23:30 horas en el chiringuito situado en la zona de Massó, la programación del Canjazz finalizará con Miguel Seoane Trío, conformado por el saxofonista Miguel Seoane, el contrabajista Álvaro Orcajo y el batería David Puime. Después de tres años juntos, han publicado en marzo de 2025 su primer álbum «Volume I», que recoge su característica energía y carácter explorador. La noche terminará con la última sesión de improvisación, o jam session, de esta edición del Canjazz.

-¿Cómo surgió la idea de combinar sus trayectorias musicales para crear este trío?

-En el Festival Mundial de Tilburg (Países Bajos) a mí me dieron carta blanca, libertad para crear lo que quisiera sobre el escenario. Invité a Ernst y Mola porque sentía que realmente necesitábamos tocar juntos. Mola acababa de regresar de una gira por Estados Unidos, pero su vuelo se retrasó seis horas; Ernst se quedó atrapado en el tráfico. Ambos llegaron apenas a tiempo al concierto y acabamos conociéndonos por primera vez en el escenario, justo a tiempo. Nos dimos la mano y empezamos a tocar. No ha cambiado mucho desde entonces.

-A parte de sus respectivos instrumentos musicales , ¿qué consideran que aportan cada uno de ustedes al trío Reijseger Fraanje Sylla?

-El deseo de conocernos, de conectar en ese mismo momento.

-¿Cómo describirían su álbum «We Were There», publicado en 2020 con el sello Just Listen Records?

-Es el resultado sonoro de nuestro intento de conectar entre nosotros, en el momento. Estábamos allí, en ese preciso instante.

-Han formado parte de la banda sonora de las películas del cineasta alemán Werner Herzog. ¿Se sienten más realizados tocando sobre un escenario o como parte de la banda sonora de una película?

-No hay preferencia; solo necesitamos encontrarnos y conectar.

-Su música es descrita como «un lenguaje que no se entiende directamente, pero que se siente con mucha claridad». ¿Creen que el jazz debe sentirse de la misma manera, sin buscar una comprensión lógica?

-Para nosotros, el jazz no se trata de explicaciones o análisis, sino de libertad y presencia. Es una conversación en la que el significado se transmite a través del sonido, la energía y la confianza. No es necesario «entenderlo» lógicamente; solo hay que estar ahí y sentirlo.

-¿Cuáles son sus expectativas para su actuación en Canjazz, teniendo en cuenta que cierran los conciertos nocturnos en Eirado do Costal?

-Esperamos que haya una buena conexión entre nosotros, la música y el público.