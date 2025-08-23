Cangas subió de 5 a 8 los efectivos del grupo de emergencias, que reclama más personal

La presencia de un cartel reclamando «máis persoal» en un camión del servicio municipal de Emerxencias-Protección Civil durante la concentración convocada por la Plataforma por un Monte Galego con Futuro sorprendió a varios miembros del propio grupo y también al Gobierno de Cangas, que reconoce que todo el personal es poco cuando las incidencias se disparan, como es el caso de la oleada de incendios forestales, pero el Concello ha reforzado recientemente esa plantilla «de cinco a oito efectivos» y no tiene capacidad para más. Dos de esos trabajadores de reciente contratación son fijos discontinuos (uno forma parte del plan de estabilización, obligado por ley, y otro entró a raíz de una sentencia que ganó el trabajador), y el tercero se incorporó, por un período de seis meses, a través del plan de empleo que financia la Diputación.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y la concejala de Facenda e Persoal, Xiana Abal, aseguran que el Concello estaría dispuesto a contratar más personal para distintos servicios, pero choca con las limitaciones legales. Además del servicio municipal de Emerxencias-Protección Civil, hay otros departamentos con déficit de efectivos, entre los que citan los de obras y servicios, contratación o urbanismo. También la Policía Local, con una plantilla mermada y un ratio de egentes por habitantes bastante inferior al que se considera óptimo. «O mesmo razoamento para incrementar traballadores se pode aplicar en moitos destes casos», recalcan desde el gobierno tripartito. «Pero os recursos son os que son, e as limitación legais, tamén».

Además, las mandatarias municipales aclaran que el servicio de emergencias del Concello no tienen como función específica la lucha contra los incendios forestales, aunque se movilicen para combatirlos en situaciones graves para reforzar a las brigadas de la Xunta, como está sucediendo este verano, sino una tarea más amplia que se extiende a lo largo de todo el año. En cualquier caso, la aprobación de una RPT (Relación de Postos de Traballo), contemplaría un refuerzo de plantilla en distintos departamentos.

Mientras se demanda «máis persoal» al Concello, la Administración local también remite peticiones a la Consellería de Medio Rural, en este caso de medios materiales como un camión contra incendios forestales. Lo hicieron esta misma semana la regidora, Araceli Gestido, y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias –acompañados por el responsable de Protección Civil, Cesáreo Coya–, durante una reunión telemática con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra para reforzar la coordinación de los concellos de la provincia frente al fuego que está arrasando muchas áreas geográficas. Argumentan que el camión que Cangas tiene disponible supera las dos décadas de servicio y además se desplaza con frecuencia a otros municipios limítrofes, como sucedió en los últimos días para sofocar incendios en Moaña y Bueu. La demanda no es nueva, y desde el Concello creen que la Administración autonómica tiene medios para atenderla, pero lleva varios meses esperando que les conceda una reunión.

Nueve personas en Protección Civil de Moaña

Los medios también son escasos en Moaña en donde existe una agrupación de voluntarios de Protección Civil que en los últimos días ha sido movilizada a los incendios en Ourense, con dos efectivos, y en la tarde-noche del jueves y madrugada del viernes al de Santa Cristina, en Vilaboa, con tres voluntarios y en donde permanecieron desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. El incendio en Vilaboa seguía ayer en activo y con nivel 2 por la proximidad a las casas. La agrupación cuenta, con 9 voluntarios con experiencia, aunque no siempre están disponibles. Su presidenta, Mónica Chaves, asegura que en Vilaboa ayudaron al desalojo de casas en Paradellas. El 112 confirmó que hubo 14 desalojos durante la noche-, dentro de un ámbito de viviendas más diseminadas. Por suerte, dice, no llegaron a arder, pero el problema es que no había suministro eléctrico y al ser electrónicas no podían abrir ni cerrar ventanas. Confinaron a gente en Vilar, pero no hizo falta desalojar aunque se reavivó el fuego en dos ocasiones. Además de repartir comida y agua a los compañeros, atendieron emergencias sanitarias porque había gente dependiente de máquinas para poder respirar y dormir y había que coordinarlos con el 061, como un vecino con un corazón mecánico que funciona con batería y que se le acababa la carga.El fuego en Vilaboa cubrió a Moaña de una nube de humo y cenizas que llegó también a Cangas. Las tres comunidades de montes de Moaña hiceron un frente común con guardias nocturnas. La de Domaio, por proximdiad, era la que corría más riesgo. Su presidente Rubén Fontenla asegura que no se acostó hasta las nueve de la mañana. Añade que el fuego estaba por debajo de Castiñeiras, del mirador de Cotorredondo y estuvo muy cerca de llegar a las casas de Vilar: «Por suerte que el viento amainó y cambió de dirección y se pudo controlar. Pero al retirarse los medios aéreos con el viento era imposible pararlo. Tuvimos suerte porque si entra hacia O Morrazo estaríamos como hace unos años».