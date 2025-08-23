Cabaleiro: «El perro guía puede entrar en todos lados salvo en un quirófano»

María José Cabaleiro, que tiene 71 años, perdió la vista con solo 6 años, y es la única persona en Cangas y en Moaña que tiene un perro guía. Lleva 9 con «Wama», una perra que le entregó la ONCE, y asegura que este tipo de animales para una persona que no ve, lo son todo, es la vida. Siempre le gustó visibilizar la labor de estos animales y esta semana su lucha se ha visto engrandecida por el suceso bochornoso que padeció un hombre ciego y su compañera, ambos de Oviedo, en Moaña cuando no les dejaron entrar en un local de hostelería con su perro guía. La polémica ya pasó y el local pidió disculpas, por lo que María José Cabaleiro no quiere entrar a polemizar, pero sí seguir visibilizando la labor de estos perros guía y la necesidad de que las personas propietarias de negocios de cara al público, formen a sus empleados en este sentido.

Asegura que los perros guía pueden entrar en todos los establecimientos, incluso en los hospitales, con la única excepción de los quirófanos: «Es el único sitio en donde no pueden entrar». En su caso, ella acude al hopsital con frecuencia y allí conocen y quieren a «Wama», su labrador que ha supuesto un antes y un después en su vida a ciegas. Reconoce que no son simples animales de compañía, sino que les indican a las personas que no ven por donde deben ir en la calle, les evitan los obstáculos y hasta advierten si algo no va bien: «En una ocasión yo me atragantaba y «Wama» me hacía seguido con la pata en la rodilla».

Esta mujer, que vive a caballo entre Cangas y Moaña, reconoce que nunca tuvo problemas para acceder con su perra guía, que siempre lleva el arnés, salvo en alguna coasión en un centro comercial en Vigo cuando entró y se le acercó un guarda, pero en seguida se dio cuenta de la situación y le pidió disculpas. En otra ocasión en un supermercado en Moaña al que había acudido con uno de sus hijos y una empleada llamó por megafonía. María José Cabaleiro asegura que le comentó a su hijo que seguro que iba por ella, como así, fue, pero de inmediatoconfirmaron que se trataba de un perro guía y siguió sus compras sin problema.

Esta mujer acude a Vigo en autobús con su perra «Wama»sin que haya impedimentos y lo único es que le tiene que retirar el arnés porque el pasillo es estrecho «pero nunca hay problema». Para ella «Wama» es un miembro más de la familia y dice que la sociedad debe entender lo que suponen estos animales para una persona ciega: «Su vida».