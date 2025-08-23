Araceli, pertrechada contra el fuego

Con equipaje de mano llegó ayer al Concello la alcaldesa de Cangas, al parecer dispuesta a ponerse las botas para ayudar en la lucha contra el fuego en Vilaboa, que ya es tierra de O Morrazo aunque un tanto alejada de la villa que gobierna, Moaña mediante. Lo cierto es que a Araceli se le pasó la mañana entre reuniones de despacho y apenas salió del consistorio para mantener la costumbre del café. Y rematada la jornada matinal, regresó a casa con todos los bártulos antiincendios, que esperamos que dejen de ser necesarios. eso sí, que nunca se apague la llama de la solidaridad.

El mal uso de la palabra circo para un perro guía

Ningún perro guía va por la calle haciendo un circo. Por eso que muchos nos quedamos sorprendidos con algún medio que calificó de «circo por un error» lo sucedido en Moaña cuando en un local no se dejó sentar a una pareja -él ciego-porque iban con el perro guía. ¿Por qué la palabra circo? A muchos ha dolido este estilo de cobertura informativa