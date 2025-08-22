Tres años de cárcel y sendas multas de 7.000 euros para una pareja de Bueu por vender cocaína y heroína

Los miembros de una pareja de Bueu han sido condenados a tres años de prisión y a una multa de 7.000 euros cada uno por un delito contra la salud pública por venta de drogas. Las dos personas aceptaron de conformidad la pena impuesta y en uno de los casos se tuvo en cuenta como atenuante los problemas de drogadicción del acusado.

El juicio se celebró en la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra y se derivaba de un registro ordenado por el Xulgado Instrucción número 1 de Marín en junio de 2022 en el domicilio en el que residían los acusados, en la céntrica calle Pazos Fontenla. Allí se les incautaron cuatro básculas de precisión, 141 dosis de cocaína con un peso total de 12,103 gramos y un valor de casi 1.500 euros, y otras 80 dosis de heroína con un peso de 7,074 gramos y un valor estimado de casi 740 euros.

Los acusados son un hombre nacido en 1965, que contaba con antecedentes penales no computables para la reincidencia, y una mujer nacida en 1977. En el momento de la detención el varón portaba 2.345 euros en billetes de 50, 20, 10 y 5 de euros y en monedas de 1 y 2 euros. Por su parte, la mujer tenía 80 euros en monedas de 2 euros y 38 euros en monedas de 1 euro. Un dinero que la Fiscalía entendía que se derivaba de la «actividad ilícita» de la preparación y venta de droga a terceros.

Inicialmente la acusación pedía una pena de prisión de cuatro años y medio y multa de 7.000 euros para cada uno. Una petición que finalmente rebajó a tres años de cárcel para cada uno de los implicados, manteniendo la sanción de 7.000 euros para cada uno de ellos. Durante el juicio los acusados «mostraron expresamente su conformidad con la acusación frente a ellos mantenida, respecto de la pena solicitada y sus accesorias» y por tanto se dictó condena de tres años de cárcel y la accesoria de una multa de 7.000 euros para cada uno.