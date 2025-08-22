Torneo de voley playa Clinketa Fest IV

El club deportivo de voley playa Voleibol Maniotas lleva a cabo este viernes 22 y sábado 23 de agosto el Clinketa Fest IV en la playa de Rodeira. En la jornada de hoy serán las partidas de 3x3 de grupos mixtos sub-16 (personas nacidas hasta 2009). Mañana serán las competiciones senior de 2x2 masculino, femenino y mixto. Ambos días habrá sorteos a las 15:00 horas.