Torneo de voley playa Clinketa Fest IV
El club deportivo de voley playa Voleibol Maniotas lleva a cabo este viernes 22 y sábado 23 de agosto el Clinketa Fest IV en la playa de Rodeira. En la jornada de hoy serán las partidas de 3x3 de grupos mixtos sub-16 (personas nacidas hasta 2009). Mañana serán las competiciones senior de 2x2 masculino, femenino y mixto. Ambos días habrá sorteos a las 15:00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Un coche derriba una torreta eléctrica en Aldán y deja sin luz al centro de salud
- Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
- El Cristo de Cangas mantiene las atracciones y tendrá a 'Colón' como pregonero
- La Policía desmonta una tienda de campaña ilegal en Barra y otra sobre el techo de un coche en Balea
- Un coche «cae» por un vial del centro de Cangas y los usuarios piden vallarlo